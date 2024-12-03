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南韓民眾反對戒嚴聚集國會外 與軍警衝突

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南韓民眾反對戒嚴聚集國會外 與軍警衝突

編譯江昱蓁／即時報導
戒嚴令頒布消息傳出後，大批南韓民眾3日湧入國會前抗議。（擷自YouTube@SBS）
戒嚴令頒布消息傳出後，大批南韓民眾3日湧入國會前抗議。（擷自YouTube@SBS）

美東時間11:03 AM 更新

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，以保護自由與憲政秩序。戒嚴司令部立即成立，宣布禁止集會示威和國會活動，違反者可直接拘留。但反對派議員開始聚集在國會，警察則在國會外與示威者發生衝突。

首爾國會大樓外的畫面顯示，戒嚴令宣布後，軍警隨即前往國會，封鎖入口。但一些示威者立即聚集，高呼「結束戒嚴」，試圖進入大樓，但遭警察阻擋。

國會議長禹元植已召集所有議員開會，討論如何因應戒嚴令，但因國會入口遭軍警封鎖，目前不確定國會要如何開會。

朝鮮日報報導，根據南韓戒嚴法，總統宣布戒嚴後必須立刻通知國會，若國會過半數議員要求解除戒嚴，就必須立刻宣布解禁，因在野黨共同民主黨目前在南韓國會300席中占192席，成功要求解除戒嚴的可能性很高。

美東時間10:16 AM

南韓總統尹錫悅3日發布戒嚴令，南韓最大在野黨「共同民主黨」痛斥此舉違憲，呼籲民眾前往國會大樓，維護國會尊嚴。南韓民眾也非常驚訝，紛紛在媒體上留言抨擊尹錫悅，稱「他瘋了」、「太大膽了」。

共同民主黨黨魁李在明表示，國會將團結一致讓戒嚴令作廢；但考量到軍方可能會逮捕國會議員，還請民眾前往國會大樓捍衛國會尊嚴。

根據南韓憲法第77條第5款規定，「當國會請求解除戒嚴令，且經多數登記議員同意，總統應解除戒嚴令」。由於共同民主黨擁有多數優勢，預計可單獨解除戒嚴令。

此外，南韓媒體關於戒嚴的相關新聞下方，南韓民眾紛紛留言：「太瘋了吧？緊急戒嚴？」、「是不想被彈劾才實施戒嚴令嗎？」、「這根本破壞民主本質」。

戒嚴令頒布消息傳出後，大批南韓民眾3日湧入國會前抗議。（美聯社）
戒嚴令頒布消息傳出後，大批南韓民眾3日湧入國會前抗議。（美聯社）

影片來源：YouTube@SBS

南韓 民主黨 李在明

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