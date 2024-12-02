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WSJ：因應台海局勢 美軍發展海上飛彈裝載系統

中央社紐約2日專電

華爾街日報」指出，美國海軍近期進行「海上飛彈裝載系統」演練，透過艦對艦飛彈裝載運補，美軍戰力將大幅提升，彌補西太平洋地區若發生戰事，台灣距離美軍基地過遠的軍備補給戰略弱點。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，為因應可能的台海戰事需求，美國海軍近期演練「海上飛彈裝載法」（Transferable Reload At-sea Method，TRAM），彌補台灣距離美國西太平洋地區主要軍事基地過遠的挑戰。

美軍驅逐艦幾分鐘內可發射數十枚巡弋飛彈，但戰艦返回基地裝載飛彈耗時可長達2個月。台灣與美軍位於日本沖繩、關島和澳洲達爾文基地的距離，分別為800英里（1287公里）、1650英里（2655公里）、2000英里（3219公里），這是美軍的戰略弱點。

美國海軍近期將電腦3D數據與雷達偵測訊號運用在長期庫存的大型艦載懸吊臂，在加州海域以「海上飛彈裝載法」演練艦對艦飛彈補給，耗時2個月才能完成的巡洋艦和驅逐艦返港裝載飛彈，未來可在海上幾個小時內完成。

海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）表示，海上飛彈裝載能力對美軍未來因應太平洋衝突至關重要。美軍將改變海上戰爭型態。

由於海上天候和風浪差異極大，經常發生海浪變化與船艦多方向、高度移動等難測狀況，飛彈由補給艦移轉至驅逐艦的存放和發射筒時若發生擦撞，將影響艦射精準，艦對艦海上裝載飛彈是高難度的挑戰。

五角大廈戰略人員憂心，位於安全範圍內的海軍基地，如夏威夷與加州，距台遠達5000英里，若發生戰事，艦載飛彈恐怕在數天，甚至幾個小時內就用盡；戴杜羅要求戰艦在臨時碼頭，甚至海上就得完成飛彈運補。

美軍在上世紀90年代已有海上裝載飛彈的需求，當時科技無法處理換裝程序的風險。近期葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）民兵於紅海攻擊欲行經蘇伊士運河船隻，美軍再度面臨戰艦彈藥運補的老問題。

北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高統帥史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）指出，美軍早該研發船艦海上裝載飛彈的能力，過去多次戰役中發射大量戰斧飛彈，戰艦得返回軍港換裝飛彈才能再投入戰事。

美國擁有11個核子動力航空母艦戰鬥群及9艘兩棲攻擊艦，都未設置直立飛彈筒，透過海上飛彈裝載系統，美軍即使未建造新艦，上述船隊戰力可即時增加5倍，等同增加近百艘戰艦。

加州 華爾街 北大西洋公約組織

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