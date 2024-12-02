日本民調：中國對日觀感大幅惡化 原因可能為網路

日本 NPO法人機構「言論NPO」今天發表在日中共同進行的民調 結果。調查顯示，對日本持負面印象的中國受訪者比去年增加24.8個百分點，來到87.7％，對中國持負面印象的日本受訪者則微幅減少3.2個百分點，仍有高達89.0％，近9成都對彼此持負面觀感。

朝日新聞報導，這項調查於10月至11月進行，訪問1000名日本人與1500名中國人，結果對對方國家持正面印象的中國受訪者有12.3%，比去年減少24.7個百分點。對中國持正面印象的日本受訪者則為10.6%，比去年增加2.8個百分點。

中國人對日本的印象，隨著疫情後赴日遊客逐漸回溫，在過去2年有改善的傾向，卻在今年顯著惡化。這是自2012年日本政府將釣魚台 列嶼（日本稱尖閣諸島、中國稱釣魚島）國有化以來，中國人對日本的負面觀感惡化最嚴重的一次。2013年，中國人對日本持負面印象的比例較前一年激增28.3個百分點，達到92.8％。

根據「言論NPO」，今年在中國進行民調的方式與去年相同，同樣在北京、上海、廣州等10個城市進行，抽樣方式沒有改變。此外，同期對中國600名知識分子的調查顯示，對日本持負面印象的比例較去年增加36.8個百分點，來到78.0％。

至於對日本持負面印象的理由，多數受訪者表示，「因為釣魚台列嶼國有化引發對立」、「日本在『一個中國』原則上態度消極」、「部分政治人物的言行不當」等。

調查結果顯示，在如何獲取與日本、中日關係相關的資訊時，中國受訪者回答「社群媒體」等網路資訊的比重正在大幅增加。

在消息來源的多選題調查中，有53.9％受訪者回答社群媒體。儘管有多達75.2％回答消息來源是「中國新聞媒體」，但在進一步詢問使用的媒體工具時，55.5%回答「透過手機網路」，比例是去年的2倍多，而選擇「電視」人則減少超過3成，僅有30.2％。

報導指出，中國網路雖然會嚴格監控並刪除反體制的言論，但針對日本或日本人惡意中傷的抹黑言論反而會更容易擴散開來，可能對這次民調中，中國民眾對日本印象惡化產生了一定影響。