我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若在20年前拿1000元投資Nvidia 現在已近百萬富翁

同時服用不同保健品？專家：這兩種混搭最危險

日本民調：中國對日觀感大幅惡化 原因可能為網路

中央社東京2日專電

日本NPO法人機構「言論NPO」今天發表在日中共同進行的民調結果。調查顯示，對日本持負面印象的中國受訪者比去年增加24.8個百分點，來到87.7％，對中國持負面印象的日本受訪者則微幅減少3.2個百分點，仍有高達89.0％，近9成都對彼此持負面觀感。

朝日新聞報導，這項調查於10月至11月進行，訪問1000名日本人與1500名中國人，結果對對方國家持正面印象的中國受訪者有12.3%，比去年減少24.7個百分點。對中國持正面印象的日本受訪者則為10.6%，比去年增加2.8個百分點。

中國人對日本的印象，隨著疫情後赴日遊客逐漸回溫，在過去2年有改善的傾向，卻在今年顯著惡化。這是自2012年日本政府將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島、中國稱釣魚島）國有化以來，中國人對日本的負面觀感惡化最嚴重的一次。2013年，中國人對日本持負面印象的比例較前一年激增28.3個百分點，達到92.8％。

根據「言論NPO」，今年在中國進行民調的方式與去年相同，同樣在北京、上海、廣州等10個城市進行，抽樣方式沒有改變。此外，同期對中國600名知識分子的調查顯示，對日本持負面印象的比例較去年增加36.8個百分點，來到78.0％。

至於對日本持負面印象的理由，多數受訪者表示，「因為釣魚台列嶼國有化引發對立」、「日本在『一個中國』原則上態度消極」、「部分政治人物的言行不當」等。

調查結果顯示，在如何獲取與日本、中日關係相關的資訊時，中國受訪者回答「社群媒體」等網路資訊的比重正在大幅增加。

在消息來源的多選題調查中，有53.9％受訪者回答社群媒體。儘管有多達75.2％回答消息來源是「中國新聞媒體」，但在進一步詢問使用的媒體工具時，55.5%回答「透過手機網路」，比例是去年的2倍多，而選擇「電視」人則減少超過3成，僅有30.2％。

報導指出，中國網路雖然會嚴格監控並刪除反體制的言論，但針對日本或日本人惡意中傷的抹黑言論反而會更容易擴散開來，可能對這次民調中，中國民眾對日本印象惡化產生了一定影響。

日本 釣魚台 民調

上一則

法國總理社福預算案恐遭杯葛 面臨空前倒閣風險

下一則

全球最佳百大城市 榜首是它 紐約超越巴黎列第2

延伸閱讀

台日簽定意向書合作推動運動環境永續 樹立里程碑

台日簽定意向書合作推動運動環境永續 樹立里程碑
資生堂成長計畫未見效力 股價破8年新低

資生堂成長計畫未見效力 股價破8年新低
澤倫斯基接受日本共同社專訪 坦言難以透過武力收復失土

澤倫斯基接受日本共同社專訪 坦言難以透過武力收復失土
繼「加倍奉還」後…日本流行語大獎11年來再頒給的日劇是「這部」

繼「加倍奉還」後…日本流行語大獎11年來再頒給的日劇是「這部」

熱門新聞

英國哈利王子（左）與妻子梅根許久未一同公開露面。（路透）

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

2024-12-01 19:30
俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。(美聯社)

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

2024-12-01 01:30
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
中國貨船「伊鵬3號」在丹麥海軍艦艇監視下，停泊在卡特加特海峽。（歐新社）

海底電纜疑遭中國商船切斷 立陶宛驅逐3名中方使館人員

2024-11-29 14:37

超人氣

更多 >
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」
自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪
馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」
不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？