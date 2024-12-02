法國總理社福預算案恐遭杯葛 面臨空前倒閣風險

法國總理巴尼耶面臨遭不友善國會倒閣的空前風險。歐新社

法國總理巴尼耶面臨遭不友善國會倒閣的空前風險。在野政黨已對他的政府今天將正式提出的社會福利預算 案表達強烈反對，若他動用行政權強行通過，最快4日恐面臨不信任投票 。

法新社報導，法國7月舉行的國會選舉第2輪投票未能產生決定性結果後，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）9月任命保守派的巴尼耶（Michel Barnier）擔任總理。但他在國會缺乏過半勢力，因此持續處於遭倒閣的威脅下。

對巴尼耶的任何不信任投票具有關鍵影響的，是法國國會下議院「國民議會」（National Assembly）最大黨極右派「國民聯盟」（National Rally）黨團領導人雷朋（Marine Le Pen）。國民聯盟已對巴尼耶政府2025年預算計畫的若干部分表達反對，包括下議院預定今天下午交付辯論的社福預算案。

當中包括計劃減少雇主的社福給付負擔、局部終止年金依通貨膨脹調整，以及改採較不慷慨的處方藥給付政策。

如果巴尼耶未能爭取到國會過半票數支持這些措施，他預料會行使憲法第49.3條賦予的行政權，不經投票強行在國會通過預算案。

但這麼做會啟動不信任投票。而巴尼耶在幾乎無望爭取到任何左派或中間派議員支持下，唯有雷朋的黨棄權，他才能保住閣揆位置。

巴尼耶的政府若因動用憲法第49.3條而倒台，會是繼1962年戴高樂（Charles de Gaulle）擔任法國總統時，總理龐畢度（Georges Pompidou） 因不信任投票下台以來首見。

雷朋昨天接受「論壇報」（La Tribune）週日版訪問時，要求巴尼耶針對國民聯盟提出的願望接受進一步「討論」。她表示：「巴尼耶先生唯一須要做的，就是接受協商。」