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法國總理社福預算案恐遭杯葛 面臨空前倒閣風險

中央社巴黎2日綜合外電報導
法國總理巴尼耶面臨遭不友善國會倒閣的空前風險。歐新社
法國總理巴尼耶面臨遭不友善國會倒閣的空前風險。歐新社

法國總理巴尼耶面臨遭不友善國會倒閣的空前風險。在野政黨已對他的政府今天將正式提出的社會福利預算案表達強烈反對，若他動用行政權強行通過，最快4日恐面臨不信任投票

法新社報導，法國7月舉行的國會選舉第2輪投票未能產生決定性結果後，總統馬克宏（Emmanuel Macron）9月任命保守派的巴尼耶（Michel Barnier）擔任總理。但他在國會缺乏過半勢力，因此持續處於遭倒閣的威脅下。

對巴尼耶的任何不信任投票具有關鍵影響的，是法國國會下議院「國民議會」（National Assembly）最大黨極右派「國民聯盟」（National Rally）黨團領導人雷朋（Marine Le Pen）。國民聯盟已對巴尼耶政府2025年預算計畫的若干部分表達反對，包括下議院預定今天下午交付辯論的社福預算案。

當中包括計劃減少雇主的社福給付負擔、局部終止年金依通貨膨脹調整，以及改採較不慷慨的處方藥給付政策。

如果巴尼耶未能爭取到國會過半票數支持這些措施，他預料會行使憲法第49.3條賦予的行政權，不經投票強行在國會通過預算案。

但這麼做會啟動不信任投票。而巴尼耶在幾乎無望爭取到任何左派或中間派議員支持下，唯有雷朋的黨棄權，他才能保住閣揆位置。

巴尼耶的政府若因動用憲法第49.3條而倒台，會是繼1962年戴高樂（Charles de Gaulle）擔任法國總統時，總理龐畢度（Georges Pompidou） 因不信任投票下台以來首見。

雷朋昨天接受「論壇報」（La Tribune）週日版訪問時，要求巴尼耶針對國民聯盟提出的願望接受進一步「討論」。她表示：「巴尼耶先生唯一須要做的，就是接受協商。」

投票 預算 馬克宏

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