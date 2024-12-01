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全球塑膠公約難產 確定延會

特派記者邱怡瑄／釜山即時報導
INC主席瓦迪維索。(美聯社)
INC主席瓦迪維索。(美聯社)

全球塑膠公約第五輪談判（INC-5）今日終於最後一天，原訂晚上7時30分召開的全體會議，INC主席瓦迪維索遲了一個多小時才出現，並宣布塑膠公約無法如期在INC-5定案。

「我們在釜山取得重大進展，但工作尚未完成，必須懷著務實態度繼續前進。」一番話展現瓦迪維索在修辭學的功力。

今天釜山當地時間下午5時多，以觀察員與會的環境資源研究發展基金會顧問洪榮勳就已經聽到可能延會至明年的風聲。

洪榮勳說，雖然INC主席從會期第一天堅定表示公約會在INC-5出爐，「但只是信心喊話。」從當天各國陳述立場到後續四個小組的討論過程，可以發現各方意見分歧。

全球塑膠公約在制定之初，訴求管理「搖籃到墳墓」的全生命周期塑膠。但這也是歷屆談判衝突最多之處：歐盟等76國組成的「雄心壯志聯盟」希望全球有一致規範、從源頭管理塑膠生產，並逐步淘汰有害的化學物質；但伊朗沙烏地阿拉伯等產油國組成的「志同道合聯盟」則主張重點放在下游回收及廢棄物處理，並由各國政府自行決定做法。

INC-5最後一天，各方心情冷暖不一。「雄心壯志聯盟」今日上午首度在INC-5公開呼籲要制定強而有力的公約。但下午終版修訂草案出爐，新版草案受到環保團體和公民組織多方批評，經歷兩天觀察員不得參加閉門會議的日子，多數公民團體表示對這樣的結果相當失望。

爭議最大的條文為第三條「塑膠產品與化學品」、第6條「生產」及第11條「資金機制」，經過兩天私下磋商後，其條文約束力被認為比前一版還低，代表「文字未定」的括號更大量出現。而第6條中「該條款不存在」（No Article）及「塑膠減產」的兩備選條文仍存在，唯「塑膠減產」文字較前一版加入許多括號，顯示磋商期間各方對此分歧大。

「『無公約』比『壞公約』來得好。」全球焚化爐替代方案聯盟（GAIA）塑膠政策專員皮哈加特下午在一場全球南方國家（Global South）最終修訂草案的記者會上這麼說。

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