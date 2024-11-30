開戰近3年…澤倫斯基聲望衰退 6成民眾喊他別尋求連任

俄烏戰爭19日滿千日，烏克蘭總統澤倫斯基(前左)赴烏克蘭國會演說。(路透)

泰晤士報29日報導，喜劇演員出身烏克蘭 的總統澤倫斯基 曾經提振了遭到圍困的國家士氣，並且讓他在海內外的聲望飆升，當他出訪西方爭取支持時，得到了歐美各國國會報以起立致敬，但將近3年過去，隨著前線防禦處於崩潰的危險之中，澤倫斯基的民望正在衰退，很少有烏克蘭人還會設想他是下一任總統。

基輔的社會監測中心（Social Monitoring Centre）本周發布了一分1200名烏克蘭人的民意調查，也是俄羅斯2022年入侵開始以來，對選舉偏好的最全面研究。結果顯示，只有16%的受訪者會投票 支持澤倫斯基連任，約60%傾向於澤倫斯基甚至不要參加競選連任。

烏克蘭國會議員烏斯蒂諾娃（Oleksandra Ustinova）表示，「當你打了一場持續3年的全面戰爭，要成為一名受歡迎的總統非常困難」。她說，「人們都累了，幾乎每個人都有某個已經失去的人，這對澤倫斯基是一個巨大挑戰」。

在這分民調中，澤倫斯基落後以27%的支持率排在首位的烏克蘭武裝部隊前總司令、現任駐英大使扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）。此外，扎盧茲尼也是烏克蘭最受信賴的人物。

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報導指出，扎盧茲尼2月遭澤倫斯基解職，此前已有謠傳兩人在戰爭的管理上存在分歧。儘管扎盧茲尼還沒有公開宣布任何政治抱負，但許多分析師將扎盧茲尼外放英國視為澤倫斯基企圖讓他邊緣化。

目前還不清楚烏克蘭人將在何時能夠選舉下一任總統，澤倫斯基的任期在5月結束，但根據俄烏戰爭開打時推出的戒嚴法，新選舉已無限期暫停。絕大多數烏克蘭國民表示支持，理由是在戰時舉行全國性投票的危險和後勤問題，雖然沒有阻止基輔有人議論政策可能在2025年扭轉，但也沒有人確切知道，將在何時或如何進行投票。

泰晤士報寫到，澤倫斯基的批評者指責他未能足夠快速與有效應對戰時的挑戰，同時還抨擊他讓20多年前共同創立的喜劇工作室「Kvartal 95」的人圍繞著自己。烏軍內部的貪腐醜聞同樣敗壞了澤倫斯基的形象，但沒有證據表明他本人曾犯有任何非法交易。

根據報導，如果澤倫斯基繼續採納華府的建議，即烏克蘭應該開始派年輕男子上前線，澤倫斯基的民望也有可能更進一步下滑的危險。