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印度一場不幸車禍 原來是Google導航出錯導到「死」路

編譯易起宇／綜合外電
印度日前發生一起死亡車禍，疑似因為Google地圖導航出錯，導致三人墜落斷橋，引發了導航軟體是否應該為此負責的爭議。 美聯社
印度日前發生一起死亡車禍，疑似因為Google地圖導航出錯，導致三人墜落斷橋，引發了導航軟體是否應該為此負責的爭議。 美聯社

導航軟體是否應該為讓用戶發生意外負責？印度的一場致命車禍使這個問題掀起討論。

BBC報導，印度北部的北方邦24日發生一場意外，三名男子駕車開上一座斷橋，並因此摔落河床而亡。雖然警方還在調查這起意外，但他們相信是Google地圖導致這群人走錯了路。

這座橋的一部份今年稍早因為洪水坍塌，當地人都知道要避開這座橋，但這三名外地人不知道這件事。現場也沒有路障或告示牌指出這座橋尚未修好。

當局在警方投訴中提到四名該邦道路部門工程師和一名Google地圖的匿名官員，指控他們過失殺人。Google發言人表示，正在配合當局進行調查。

這場悲劇意外不僅讓印度殘破的道路基礎建設成為焦點，也引發了有關Google地圖等導航軟體是否應該為這類意外分擔責任的討論。

有些人責怪導航軟體未提供準確資訊，但其他人認為政府沒有封鎖這座橋的過失比較大。

至於Google地圖是如何學習道路變更的？主要是透過用戶軟體的GPS訊號追蹤道路流量變化，增加代表塞車，減少代表道路較少使用，以及來自政府和用戶的交通堵塞或關閉通知。

Google地圖前員工暨地圖平台Potter Maps創辦人聶耳表示，與高車流量相關的抱怨或當局通知會優先處理，因為Google沒有人力處理每天數百萬則的抱怨。接著地圖營運商就會透過衛星圖像、Google街景服務和政府通知，確認變更和更新地圖。

他表示，導航軟體不可能會為不幸事故負責，因為在服務條款裡就已載明，用戶在路上必須使用自己的判斷，軟體提供的資訊可能會與實際狀況不同。而且對Google這些平台來說，要掌握全球每一條道路的變化，單純就是非常困難。

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