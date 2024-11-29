烏媒循線追查 稱普亭小女兒用化名住巴黎 擔任DJ

俄羅斯總統普亭29日接見基洛夫州的州長。歐新社

多家英媒28日轉述烏克蘭 媒體報導指出，俄羅斯 總統普亭 庶出的小女兒用化名住在法國巴黎，並且擔任DJ。

每日電訊報與泰晤士報報導，21歲的伊莉莎白．克里沃諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh）據稱是普亭和史薇特拉娜．克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）發生短暫婚外情時的私生女。克里沃諾吉赫曾是清潔員，現在是俄羅斯最富有的女性之一，先前曾被媒體稱為「普亭的熟人」。

烏媒使用了外洩航空公司乘客名單進行追蹤，查出她使用了「露伊莎．羅佐娃」（Luiza Rozova）的名字，以及用「伊莉莎白．奧列戈夫娜．魯德諾娃（Elizaveta Olegovna Rudnova）」的名字旅行。

🇷🇺 Vladimir Putin has an illegitimate daughter living under a pseudonym in Paris where she works as a DJ, Ukrainian media has reported



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烏媒記者聲稱，他們找到了羅佐娃的出生證明，指她出生於2003年3月3日。雖然生父不詳，但「父名」登記為弗拉基米羅芙娜（Vladimirovna）。而根據俄羅斯「名、父名、姓」的命名方式，普亭女兒的父名都會取弗拉基米羅芙娜。

根據烏媒記者解釋，羅佐娃的所謂化名也跟普亭有關。報導稱，她用了2015年去世的普亭密友魯德諾夫（Oleg Rudnov）姓氏以掩蓋真實身份。在「伊莉莎白．奧列戈夫娜．魯多娃」此一姓名中，奧列戈夫娜指「奧列格的女兒」，魯德諾娃則來自魯德諾夫，羅佐娃也是此一姓名的變體。

烏媒同時發布了羅佐娃現已刪除的社交媒體帳號上的照片和影像，可見到她對著鏡頭跳舞和噘嘴，也將羅佐娃和普亭年輕時的照片進行比對，聲稱兩人幾乎一模一樣。烏媒還稱，羅佐娃曾經就讀於巴黎凱旋門附近的一家管理學校，今年取得文憑，但目前尚不清楚她是在何時搬到法國。

根據報導，Agentstvo通訊社研究過外洩的航班資料，確認一名叫魯德諾娃的乘客有著跟伊莉莎白．克里沃諾吉赫一樣的出生日期，並且使用相同的電話號碼。克里姆林宮沒有回應該報導，也很少評論普亭的家庭生活。

普亭在2022年下令入侵烏克蘭之後不久，伊莉莎白．克里沃諾吉赫就關閉了社群媒體帳號。不過，早在2021年初，她就在Clubhouse上否認自己跟普亭有任何相似之處。