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全球塑膠公約直擊／逾百國支持減產 條約變數仍大

特派記者邱怡瑄／釜山即時報導
綠色和平代表團團長福布斯（Graham Forbes）接受聯合報記者採訪。特派記者侯永全／釜山攝影
綠色和平代表團團長福布斯（Graham Forbes）接受聯合報記者採訪。特派記者侯永全／釜山攝影

巴拿馬昨（28日）天代表91國，在全球塑膠公約最終輪談判（INC-5）提出一份支持「塑膠減產」的提案文字，目前共有102個國家加入，相當於近六成INC-5談判國支持該提案。環團表示，很高興看到更多國家明確表態，但一切尚未明朗。原本今晚INC委員會預定召開全體會議，也在下午臨時宣布取消。

原本INC委員會預定今晚七點召開全體會議，揭示最新條約談判進展，但下午臨時宣布取消，而是增加更多INC主席與談判代表的非正式會議，這類會議不開放觀察員參與。截至南韓時間下午四點前，全體會議仍未在今日議程中出現。

包括巴拿馬在內的一百多國支持一項提案，主張將塑膠生產減至「可持續水平」，意謂將塑膠產量降至不會傷害地球的程度；締約國應在首屆全球塑膠公約的締約方大會（COP）通過附件，以確立塑膠減產的全球目標，並報告國內主要塑膠聚合物的生產、進口和出口數據；減產相關的時程、方法學和指導方針也應該在首屆COP確立。

支持這份提案的國家包括歐盟、英國、澳洲、紐西蘭，以及許多來自非洲、拉丁美洲和加勒比海地區的國家。

綠色和平代表團團長福布斯（Graham Forbes）接受聯合報記者採訪時表示，這份提案讓許多支持塑膠減產的NGO看到希望，「終於看到很多國家願意站出來，認知到必須減少塑膠生產，才能結束塑膠汙染。」

所有小組都已在昨晚提交討論結果，預計今天INC-5主席會公布條約初稿。但癥結之一在於「如何進行表決」，這也是前幾輪談判意見分歧的議題之一。沙烏地阿拉伯、俄羅斯、印度等國在歷屆談判中，都主張採共識決，以賦予每個國家否決權。

INC主席提出的「非正式文件（non-paper）」是INC-5談判文本基礎，這份文件也建議公約討論以共識決為主，只有在經過多次努力仍無法達成共識的狀況下，才可以進行多數決投票，且需獲得超過四分之三的同意票。

「我們不能因為缺陷的程序規則，去損害下一個世代的未來。」福布斯說。

福布斯呼籲挪威、加拿大等國組成的雄心壯志聯盟（High Ambition Coalition）挺身而出，這些國家在會前即表態支持塑膠減產。「這些國家聲稱想解決塑膠汙染問題，他們就需要挑戰會議程序規則，並呼籲進行投票表決。」

多個環保團體和國際組織今（29）日上午在INC-5談判會場外，舉辦觀察員團體記者...
多個環保團體和國際組織今（29）日上午在INC-5談判會場外，舉辦觀察員團體記者會，呼籲制定強而有力的全球塑膠公約。特派記者侯永全／釜山攝影

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