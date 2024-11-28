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走線客專題／憂被遣返「電子腳銬」成走線客新恐慌

英國國會通過動議 反對北京扭曲聯大2758號決議

中央社倫敦28日專電

英國國會下議院今天在主議場就「台灣的國際地位」進行辯論，並無異議通過動議，指出1971年聯合國大會第2758號決議未提及台灣、未處理台灣的政治地位，也未確立中華人民共和國對台灣的主權。

這相當於否定北京對聯大2758決議的扭曲詮釋，即該決議已解決台灣地位問題、台灣是中國一部分。這也是繼澳洲、荷蘭、歐盟、加拿大後，再度有議會通過類似的決議或動議。

今天的辯論由對中政策跨國議會聯盟（IPAC）成員、工黨籍國會議員麥道高（Blair McDougall）發起。

英國外交部主責印太事務的政務次官韋斯特（Catherine West）在辯論結尾代表政府發言時說，許多人誤解聯大2758決議決定了什麼；英國的立場是該決議確實確立只有中華人民共和國應當在聯合國代表中國，但該決議未就台灣的地位另行或補充作決定。

韋斯特指出，聯大2758決議因此不應被用以排除台灣有意義參與聯合國或更廣泛的國際體系。

韋斯特強調，英國政府因此反對任何「擴大解釋」聯大2758決議的企圖；韋斯特指出，擴大解釋聯大2758決議是企圖「改寫歷史」。

韋斯特說，這類行為不僅不符合台灣民眾，也不符合英國及全球利益。

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