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白宮施壓將動員年齡由25歲降至18歲 烏官員稱應先把武器準時送到

編譯周辰陽／即時報導
烏軍向烏克蘭哈爾科夫地區的俄羅斯陣地發射榴彈砲。美聯社
烏軍向烏克蘭哈爾科夫地區的俄羅斯陣地發射榴彈砲。美聯社

美國媒體披露，只剩50幾天就要交出政權的美國拜登政府正敦促烏克蘭迅速擴大軍隊規模，增加兵力與修改動員法，允許徵召18歲的人入伍。對此，烏克蘭總統辦公室官員做出了回應。

美聯社報導，一位匿名受訪的美國資深政府官員27日表示，拜登政府希望烏克蘭將動員年齡從目前的25歲降至18歲，以擴大可用的戰鬥年齡男性人力庫，協助兵力嚴重短缺的烏軍。

該官員表示，烏克蘭現在需要更多兵力投入戰鬥，且烏國目前沒有動員或訓練足夠士兵替換戰損，並跟上俄羅斯不斷增兵的步伐。

拜登政府即將卸任，如今正加強表明其觀點，即烏克蘭已擁有所需的武器，如果想繼續對俄作戰，現在必須大幅增加兵力。烏方已經表示，他們需要大約16萬的額外兵力以跟上戰場需求，但美方認為烏方需要的兵力不止於此。

白宮國安會發言人塞維特（Sean Savett）在聲明中指出，美國政府將繼續向烏克蘭送出武器，但人力是烏克蘭目前面臨的「最重要需求」。塞維特表示，「如果他們採取適當步驟補充隊伍，我們也準備好加強培訓能力」。

烏克蘭總統澤倫斯基一再表示，他沒有計畫降低動員年齡。烏克蘭總統顧問利特文（Dmytro Lytvyn）回應美方呼籲時指出，承諾的武器並未按時交付，而且沒有足夠武器來適當裝備已經動員的官兵。

烏克蘭真理報報導，利特文在「X」發文指出，「此前宣布的裝備沒有按時抵達，現在要烏克蘭降低動員年齡以便徵召更多人，這沒有意義。因為這些延誤，烏克蘭缺乏武器來裝備已經動員的士兵」。

利特文在回覆推文表示，「合作夥伴完全能取得數據，可將承諾與實際交付相比」，但「不能指望烏克蘭用前線男子的青春彌補後勤延誤或支援的猶豫」。

推特/X連結：https://x.com/dmtrltvn/status/1861878892413255906

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

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