我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美前商務部高官警示南韓：不參與對中出口管制將罰款

記者林宸誼／即時報導
美前商務部負責出口管制的助理部長沃爾夫表示，川普將在第2任任期，強烈要求南韓政府參與對華出口管制。圖為南韓國旗。(本報系資料照)
美前商務部負責出口管制的助理部長沃爾夫表示，川普將在第2任任期，強烈要求南韓政府參與對華出口管制。圖為南韓國旗。(本報系資料照)

川普2.0」即將到來，美前商務部負責出口管制的助理部長沃爾夫表示，川普在第2任期，將強烈要求南韓政府參與對中出口管制，如果南韓不參與，川普政府將對南韓企業處以罰款。

沃爾夫是歐巴馬總統時期制定美國對中出口管制政策的核心人物，當時首次制定的該政策歷經川普政府，然後延續到了拜登政府。

南韓東亞日報報導，沃爾夫指出，拜登政府考慮到韓中經濟上的密切之處，沒有向南韓施壓，要求南韓參與對中出口管制，但是川普政府會有所不同。

從提名對中強硬論者參議員魯比歐為國務卿來看，可能會將更多的產品列入出口管制目錄，這代表美國對中出口管制水準，可能會達到最高潮。

產業界認為，在川普2.0，尖端燃氣渦輪發動機技術、尖端網絡感知及信號管理、無人駕駛相關產品和技術等有可能被列入新的出口管制目錄。

他預計，特別是中國200多家半導體企業，將被追加到貿易限制名單中，高頻寬記憶體（HBM）將被追加到出口管制目錄中。HBM是三星電子和SK海力士等韓國半導體企業表現強勢的產品，關鍵在於哪種HBM被確定為管制對象。

業界相關人士預測，由於HBM3（第四代）以上主要由美國企業使用，因此不會受到打擊，然而配置較低的HBM1、2大量出口到中國，如果被列入管制對象，南韓企業將不可避免地受到打擊。

沃爾夫強調，美國的出口管制阻止了用於尖端軍事裝備的最新人工智慧（AI）晶片或圖形處理器（GPU）流向中國，美國應該向南韓說明出口管制是與安保直接相關的問題，並讓南韓政府接受，不能一味地施壓。

沃爾夫指出，川普除了安保目的外，還有可能為了美國的經濟利益，而使用出口管制，由於在川普時代，任何事情都可能發生，而不確定性擴大是南韓企業面臨的最大問題。

南韓 川普 拜登

上一則

回憶錄「自由」上巿 梅克爾：無悔於移民和對俄政策

下一則

G7外長會議落幕 義大利外長稱將達成以黎停火協議

延伸閱讀

墨西哥總統警告關稅不利美、墨 將致函川普

墨西哥總統警告關稅不利美、墨 將致函川普
WSJ：墨西哥對比亞迪計畫感到猶豫 怕惹怒川普

WSJ：墨西哥對比亞迪計畫感到猶豫 怕惹怒川普
特檢官史密斯撤訴推翻大選案、密件案 川普：我贏了

特檢官史密斯撤訴推翻大選案、密件案 川普：我贏了
憂川普上台後 H-1B簽證恐限縮 留學生不敢離境

憂川普上台後 H-1B簽證恐限縮 留學生不敢離境

熱門新聞

烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14
俄羅斯芭蕾舞者什克利亞羅夫(Vladimir Shklyarov，左)在倫敦表演羅密歐與朱麗葉。圖為2009年資料圖片。路透

俄羅斯知名芭蕾舞者疑墜樓亡 曾公開反對俄侵烏

2024-11-19 15:25
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24

超人氣

更多 >
三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國
在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕