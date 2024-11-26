我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住戶傻眼 屋齡16年公寓結構安全評估要價2100萬

川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

俄羅斯驅逐英外交官 英政府：擇機回應

中央社倫敦26日專電
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃檔案照。(路透)
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃檔案照。(路透)

俄羅斯政府今天以「從事威脅俄羅斯國家安全的情報和顛覆活動」、以及申請入境時提供虛假資料為由，宣布驅逐一名英國駐俄大使館官員，限期兩週內離境。

英國外交部一名發言人回應中央社等媒體詢問表示，這不是第一次俄羅斯針對英國外交部人員進行惡毒且無根據指控，「我們會在適當時機回應」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova，音譯為札哈洛娃）證實，該名英國大使館人員已遭俄方解除駐俄資格，俄羅斯外交部並召見英國駐俄大使。

根據俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天稍早發布的訊息，遭驅逐的是由英國外交部東歐暨中亞事務司派遣的駐俄大使館政務組秘書。

FSB宣稱，該名人員是接替今年8月遭俄羅斯驅逐的6名英國情報人員之一。當時俄方指控英方相關人員以外交頭銜為掩護從事間諜活動，英方則稱俄方指控毫無根據。

在此之前，今年5月，英國政府驅逐俄羅斯駐英武官，原因為他的實際身分是情報人員、在英國非法從事情報活動。

英國政府當時除了召見俄羅斯駐英大使，並剝奪數個俄羅斯在英資產的外交地位，理由包括俄方以相關建物為基地，從事情報和顛覆破壞等惡意活動。

俄羅斯去年7月以反制英國政府的「敵意活動」為由，限制英國駐莫斯科大使館和駐葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）總領事館人員在俄羅斯境內的行動。

根據新規定，除了少數例外，英國駐俄人員若要前往莫斯科或葉卡捷琳堡「方圓120公里自由活動區」以外的地點，必須至少在啟程前5個工作天知會俄方，並提供行程日期、目的、路線、預定接觸人士、隨行人員、交通工具、造訪和住宿地點等資料。

俄羅斯持續對烏克蘭進行全面侵略。西方情報安全單位示警，俄羅斯將繼續升高對西方的混合威脅及灰色地帶衝突行動。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近日則對向烏克蘭供應武器的國家發出威脅，揚言俄羅斯有權動武打擊相關國家的軍事設施。

俄羅斯 大使館 烏克蘭

上一則

快看世界／購物季到 「先買後付」為何更費錢？

延伸閱讀

紐時曝西方曾討論給烏核武 俄前總統：可視為準備對俄核戰

紐時曝西方曾討論給烏核武 俄前總統：可視為準備對俄核戰
眾院議員控香港淪金融犯罪中心 籲重新評估優惠待遇

眾院議員控香港淪金融犯罪中心 籲重新評估優惠待遇
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
英國主導10國遠征軍聯合部隊完訓 烏克蘭首度參與

英國主導10國遠征軍聯合部隊完訓 烏克蘭首度參與

熱門新聞

烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14
俄羅斯芭蕾舞者什克利亞羅夫(Vladimir Shklyarov，左)在倫敦表演羅密歐與朱麗葉。圖為2009年資料圖片。路透

俄羅斯知名芭蕾舞者疑墜樓亡 曾公開反對俄侵烏

2024-11-19 15:25
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24

超人氣

更多 >
三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國
今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天
在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽