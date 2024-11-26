蓄意增重超過20公斤逃避兵役 南韓26歲男被判有罪

在這張由南韓國防部發布的宣傳圖片中，一名南韓士兵在非軍事區附近舉行的軍事演習中操作用於宣傳廣播的揚聲器。非文中當事人。（路透）

美聯社與南韓 先驅報報導，南韓首爾東部地方法院26日表示，一名男子蓄意增重超過20公斤，意圖逃避兵役改服社會役，已被判有罪並處以緩刑。

南韓所有身心健全的男性國民都必須入伍服役18至21個月，但有健康問題的役男可改至社區服務中心等非軍事設施履行義務，如果問題嚴重則會免除兵役。南韓兵役法還規定，無正當理由逃避兵役的役男，可處最高3年有期徒刑。

被告2017年接受初次體檢時，身高169公分、體重83公斤，判定為體檢2級，會讓他具有服役於作戰役種的資格。但熟人建議，如果他超重，就可以被判定為改服社會役的體檢4級。於是，被告遵循朋友提議，將日常食物攝取量加倍，並且專吃高熱量食品，還辭去送貨員的兼職工作。

被告在2022至2023年的3次體檢分別為102至105公斤，2023年6月的最終體檢體重為102.3公斤，以169公分的身高來說，BMI指數為嚴重肥胖的35.8，獲判為適於社會服務的體檢4級。同時，根據法院的說法，在體檢之前，該男子還喝下大量的水。

首爾東部地方法院法官以違反兵役法為由，判處該男子1年有期徒刑，緩刑2年。被告的一名熟人因協助和教唆犯罪，獲判1年徒刑並予緩刑。韓媒報導，兩人是朋友，均為26歲。該名友人據報提供具體的增重計畫鼓勵被告，但他否認檢方指控，證稱自己從未想過被告會堅持到底。

目前還不清楚該男子犯行是如何被查出，也不清楚他是否在受審前開始服役。法院只表示，因為被告及其友人都沒有前科，而且被告承認違法行為，也承諾忠實履行軍事義務，因此決定判處相對較輕的刑罰。檢方與2名被告均未提出上訴。