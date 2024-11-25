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立陶宛調查DHL貨機墜毀成因 不排除恐攻可能性

中央社維爾紐斯25日綜合外電報導
一架DHL貨機今天清晨在立陶宛首都維爾紐斯機場附近墜毀，造成一人喪命。美聯社
一架DHL貨機今天清晨在立陶宛首都維爾紐斯機場附近墜毀，造成一人喪命。美聯社

立陶宛政府表示，一架DHL貨機今天清晨在首都維爾紐斯機場附近墜毀，造成一人喪命，相關當局正就事故原因蒐集線索，且官員稱不排除事涉恐怖攻擊的可能性。

法新社報導，貨機在維爾紐斯（Vilnius）墜毀現場的影像顯示，飛機殘骸與著火的包裹在住宅區散落一地，緊急救難單位已在現場拉起封鎖線。

據稱有人透過前往西方國家的貨機寄送燃燒彈，立陶宛官員過去幾週正在調查此事，不過並未將這起墜機事件與調查連結在一起。

立陶宛國家安全部長喬尼斯基斯（Darius Jauniskis）告訴記者，將貨機墜毀事件與任何事情連結，或歸咎於任何因素都還「為時過早」。

喬尼斯基斯說：「我們不能排除恐怖主義的可能性。我們曾警告這種事是有可能發生的，我們看到俄羅斯的侵略性日益加劇…但我們還不能歸咎或指責任何一方。」

根據立陶宛警方，這架飛機是自德國東部城市萊比錫（Leipzig）起飛，墜落後撞上民宅、小型建築物和汽車，一棟房屋因此起火。

這架貨機是預計在維爾紐斯降落時墜毀，機上載有4名機組人員，消防官員指出其中1人已喪命。

德國快遞物流公司DHL表示，這架貨機是由其夥伴航空公司Swiftair營運，並且在立陶宛「緊急降落」。

DHL貨機在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）墜毀，飛機殘骸與著火的包裹在住宅...
DHL貨機在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）墜毀，飛機殘骸與著火的包裹在住宅區散落一地，緊急救難單位已在現場拉起封鎖線。路透

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