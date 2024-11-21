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英國防大臣：烏克蘭前線情勢為2022年以來最不穩定

中央社記者陳韻聿倫敦21日專電
英國國防大臣希利（左）21日說，儘管前線情勢嚴峻，英國有決心加倍支援烏克蘭。圖為他19日與影子國防大臣卡特里吉（James Cartlidge，右）一同前往位於倫敦的烏克蘭天主教座堂，紀念烏克蘭抵抗俄羅斯全面侵略1000天。（中央社╱英國國防部提供）
英國國防大臣希利（左）21日說，儘管前線情勢嚴峻，英國有決心加倍支援烏克蘭。圖為他19日與影子國防大臣卡特里吉（James Cartlidge，右）一同前往位於倫敦的烏克蘭天主教座堂，紀念烏克蘭抵抗俄羅斯全面侵略1000天。（中央社╱英國國防部提供）

英國國防大臣希利（John Healey）今天說，烏克蘭戰場前線情勢如今比2022年俄羅斯展開全面侵略初期之後的任何時刻，都更加不穩定。

此外，針對媒體報導俄羅斯今天早上向烏克蘭發射新型彈道飛彈，希利稱報導內容為「未經證實」。不過，他也提到，俄方已為相關行動準備數月，而英方也有所掌握。

今天是希利今年7月上任以來，首次在國會下議院國防事務委員會接受質詢。他提到，俄羅斯近幾週明顯有升高局勢的動作，包括加強攻擊烏克蘭能源供應系統及其他民用設施、部署至少1萬名北韓士兵至戰場。不過，他強調，英國政府有決心繼續加倍支援烏克蘭。

至於烏克蘭20日是否已首度使用英國「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈打擊俄羅斯境內，希利重申，考量行動安全及避免向俄方透露過多資訊，他不會評論任何相關細節。

俄羅斯庫斯克州（Kursk）20日遭遇飛彈攻擊，公開資料顯示至少為12發飛彈。俄羅斯國防部今天表示，期間有2枚「暴風之影」遭擊落。

今天另有大量媒體援引烏克蘭軍方說法報導，俄羅斯早上首次對烏國境內動用洲際彈道飛彈（ICBM）。俄軍在這波攻擊行動使用了數種飛彈，部分報導引述烏方知情人士說法，稱其中包括攜載常規彈頭的RS-26「邊界」（Rubezh）戰略飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）後來表示，包含速度、高度等各項參數初步顯示，俄軍今天發射了ICBM。不過，他也提到，專家評估工作仍進行中。

「邊界」可攜載常規和核彈頭，俄方評估射程可達6000公里，屬俄羅斯核威懾重要組成部分。俄方將「邊界」歸類為ICBM。

由於俄羅斯攻擊烏克蘭實際上不需動用ICBM，原因包括成本高昂，且難以確保打擊精準度，專家研判，若俄方確實首度實戰應用了這類可攻擊遠距目標的飛彈，這意味莫斯科企圖傳達「不惜進一步升高局勢」的訊號。

這也將是歷史上首次有國家遭ICBM實戰攻擊。

聯合國裁軍研究所（UNIDIR）高階研究員巴克利茨基（Andrey Baklitskiy）在社群媒體X貼文指出，若證實俄軍對烏克蘭動用ICBM，這將是「徹底前所未見」，也是ICBM的首次實戰應用。

不過，「邊界」是否稱得上是ICBM，在專家之間有爭議。儘管射程達5500公里即可歸類為ICBM，多數ICBM的基本射程明顯大於「邊界」的最大射程6000公里。此外，「邊界」今天的飛行距離也未達ICBM水準。

UNIDIR另一名高階研究員波德維格（Pavel Podvig）在X上提到，從俄羅斯南部阿斯特拉罕州（Astrakhan）卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）發射場至飛彈落地點烏克蘭東部的第聶伯羅市（Dnipro），距離約800公里。

此外，巴克利茨基指出，若俄羅斯果真發射了ICBM，則按約定俄方必須在此之前24小時通知美國。俄方不一定需要事先知會中國，因為這枚飛彈不是往中國方向飛行。預先通知是為避免相關國家誤判。

巴克利茨基進一步分析，實際情況因此可能有3種：俄羅斯發射的不是ICBM；俄羅斯發射了ICBM，但未通知美國；俄羅斯發射了ICBM，且通知了美國。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova，音譯為札哈洛娃）今天在例行記者會臨時接聽手機來電時，現場記者聽見對方告誡沙卡洛娃，不要回應任何關於以彈道飛彈攻擊烏克蘭第聶伯羅市「南方機械廠」（Yuzhmash）的提問。

這意外透露隸屬烏克蘭國家航太局、生產火箭和引擎等航太產品的「南方機械廠」是俄方此次打擊目標。

有俄語獨立媒體報導，從聲音判斷，來電者為俄羅斯總統府第一副首長葛羅莫夫（Alexey Gromov）。葛羅莫夫的主要業務包括言論管控、宣傳、媒體監管。

俄羅斯 烏克蘭 彈道飛彈

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