談判籌碼更多、準備更好 墨西哥對於川普2.0並不擔心

墨西哥總統薛恩鮑姆。(路透)

紐約時報21日報導，相較於川普 第一任執政的狀況，墨西哥 對於川普2.0政府並不擔心；墨西哥官員說，如今墨西哥比以前有更充分的準備，有更多談判籌碼，應該有辦法跟川普取得協議。

總統當選人川普競選期間經常點名批評墨西哥，包括揚言對墨西哥進口商品加徵關稅、大規模遣返無證移民，還說要出動美軍打擊墨西哥販毒集團。不過，六名現任與前任官員受訪時說，川普的警告並沒有讓墨西哥高層變得憂心忡忡，某些墨西哥官員甚至對於川普重返白宮頗為期待。墨西哥官員說，相較於川普第一次執政，如今墨西哥有了更充分的準備。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)先前表示，墨西哥會在川普明年1月就職之前就先跟川普團隊政權交接小組接洽，希望在重大議題取得共識。

美國11月5日選舉日結束隔天，薛恩鮑姆說：「不必擔心，我們會建立對話管道，建立良好關係。」

報導指出，薛恩鮑姆與幕僚對於川普勝選並不意外，早在薛恩鮑姆今年6月贏得墨西哥總統選舉之前，幕僚團隊就為川普再度執政預做準備，包括閱讀川普過去出版的著作、與川普核心圈關鍵角色接觸。

墨西哥經濟部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)日前在一項研討會上說，對於川普勝選已經準備好幾個月，「因為我們預期的狀況就是這樣」。川普第一任執政時，厄伯拉特在當時墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)政府擔任外交部長，與川普團隊多次直接交涉。厄伯拉特將負責在2026年檢討「美國-墨西哥-加拿大協定」(US-Mexico-Canada Agreement，USMCA)。

紐約時報分析，川普與羅培茲歐布拉多交情甚篤，部分原因在於川普除了要求墨西哥加強邊境 管控之外，並未插手墨西哥內政事務。

厄伯拉特在研討會中說：「墨西哥絕不接受領土遭到外來力量介入。」

某些墨西哥官員說，只要墨西哥讓黑幫集團首腦被捕、芬太尼(fentanyl)販毒系統瓦解等事件成為熱門新聞，就能滿足川普的要求。墨西哥官員說，川普打擊犯罪集團的要求其實對墨西哥有利，能對墨國執法系統施壓，進而保護墨西哥經濟免於面臨美國關稅。

對於川普的大規模遣返無證客計畫，墨西哥官員說，如今墨西哥也有更好的準備，足以因應美國實施新邊境措施所帶來的任何立即效應。