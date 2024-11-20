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俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

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俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

記者顏伶如／即時報導
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄烏戰爭開打以來，烏克蘭首次使用美製長程飛彈、英製暴風影飛彈攻擊俄羅斯境內，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)立即簽署法令修改核武準則，調降莫斯科發動核子攻擊門檻。籠罩在俄羅斯核武威脅下的歐洲國家，紛紛為歐洲大陸爆發第三次世界大戰未雨綢繆。德國媒體「明鏡周刊」(Der Spiegel)今夏曾報導，北約(NATO)80萬大軍朝歐洲東部挺進抗俄時，可能以德國做為大本營。

北約80萬大軍可能以德國為大本營

本周稍早，媒體報導傳出如果俄烏戰爭緊張升高，德國將搖身一變做為北約基地。德國外長19日說，德國不會因為普亭而退縮。

根據內容長達1000頁的「德國行動計畫」(Operationsplan Deutschland)，來自北約會員國數十萬部隊將在德國集合，德國將扮演後勤樞紐角色，把大量軍事設備、糧食與醫藥補給運送到前線。

德國陸軍目前正向民間企業與平民百姓說明如何保護重要基礎設施及配合國防動員，包括因應俄羅斯擴大無人機攻擊，在歐洲各地搜集軍事情報並發動破壞行動的緊急狀況。

德國公司行號接到指示要擬妥緊急應變方案，詳細規定員工在危急時刻應該如何承擔責任，德國企業也將接到儲存柴油發電機、加裝風力發電機的指示，確保擁有獨立供電能力。

基本軍事訓練、廣發避難小冊子因應

德國備戰計畫主要參考北歐國家，北歐國家已對數以百萬計家庭發放傳單、寄發電郵，通知緊急避難所地點，呼籲民眾儲存日常必需品，參與基本軍事訓練；芬蘭提醒公民有「國防義務」，日前推出發布訊息的新網站；瑞典向民眾公布如何前往避難所的詳細說明，以及萬一遇到核武攻擊如何因應。

美國將提供地雷給烏克蘭陸軍，以便俄軍突破頓內次克(Donetsk)防線後能夠減緩其前進速度。華府官員19日晚間證實，美製反步兵地雷(anti-personnel mines)將提供給烏克蘭，附帶條件是這批地雷只能用來抵抗俄軍在烏克蘭境內的攻擊。

烏克蘭19日對俄羅斯布揚斯克州(Bryansk)一座軍火庫發射六枚美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)，20日再傳出使用英製飛彈攻擊俄羅斯。根據俄羅斯新版核武準則，烏克蘭行動已符合俄軍以核武回擊的門檻。

德國 俄羅斯 烏克蘭

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