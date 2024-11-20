我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普公布駐北約大使人選 前代理司法部長惠特克出任

初雪報到 氣象預測芝城今晚迎入冬第一場雪

25國COP29承諾 不再新建未減排燃煤電廠

中央社巴庫20日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）20日在COP29會議上發表談話。美聯社
歐洲聯盟（EU）氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）20日在COP29會議上發表談話。美聯社

25個國家今天在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）上承諾，不再新建未採取減排措施的燃煤發電廠，以加速汰除極易造成汙染的化石燃料，其中大多為富裕國家。

法新社報導，加入這項自願性承諾的有英國、加拿大、法國、德國和主要煤炭生產國澳洲等富裕的已開發國家。

簽署國承諾在明年初提交的國家氣候計畫中，不再於能源體系新增未減排的燃煤電廠。

未減排指的是燃煤發電時沒有採用碳捕集與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）等減排技術，不過這些技術因未經大規模驗證，可行性備受質疑。

這項承諾沒有強制各國停止開採或出口煤炭。煤炭比石油和天然氣產生更多造成全球暖化的碳排，是氣候變遷的主要推動因素。

包括中國、印度和美國在內的許多燃煤發電大國並未簽署這份在亞塞拜然首都巴庫（Baku）發起的「行動呼籲」。

簽署該倡議的歐洲聯盟（EU）氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，儘管各國去年在COP28峰會中做出減少使用化石燃料發電的歷史性承諾，燃煤發電規模仍在成長。

胡克斯特拉說：「『擺脫化石燃料』的承諾必須轉化為實際的行動。」

石油 澳洲 氣候變遷

上一則

北韓噪音廣播轟炸 魔音傳腦酷刑侍候邊境南韓人

下一則

激進分子攻擊巴基斯坦西北部 釀20士兵陣亡

延伸閱讀

川普、馬斯克兄弟情恐面臨考驗 6大潛在裂痕：誰是老大？

川普、馬斯克兄弟情恐面臨考驗 6大潛在裂痕：誰是老大？
兩議題卡關 COP29協商陷入僵局

兩議題卡關 COP29協商陷入僵局
川普若退出 他國續減碳 氣候行動衝擊小

川普若退出 他國續減碳 氣候行動衝擊小
氣候峰會淪化石燃料大會？專家呼籲未來COP「禁止產油國主辦」

氣候峰會淪化石燃料大會？專家呼籲未來COP「禁止產油國主辦」

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
川普曾放話上任後要將哈利王子驅逐出境，傳哈利正在緊鑼密鼓找備案。(路透)

川普曾放話要驅逐出境 哈利王子買葡萄牙豪宅「備戰出逃」

2024-11-13 20:36
一輛特斯拉在多倫多市中心衝撞起火，造成四人死亡。(截取自CityNews YouTube頻道)

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

2024-11-15 15:17

超人氣

更多 >
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲
15個明年不要去的旅遊地點 熱門海島居首、2日本城市上榜

15個明年不要去的旅遊地點 熱門海島居首、2日本城市上榜
奧樂齊Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮

奧樂齊Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮
川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了