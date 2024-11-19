俄羅斯知名芭蕾舞者疑墜樓亡 曾公開反對俄侵烏

俄羅斯芭蕾舞者什克利亞羅夫(Vladimir Shklyarov，左)在倫敦表演羅密歐與朱麗葉。圖為2009年資料圖片。路透

俄羅斯 知名芭蕾舞者什克利亞羅夫(Vladimir Shklyarov)上周末墜樓身亡，警方正對這起事件進行調查。

39歲的什克利亞羅夫是聖彼得堡歷史悠久芭蕾舞場地馬林斯基劇院(Mariinsky)的明星舞者。據CBS新聞，他的葬禮會在周四舉行。

至於他的死因，俄羅斯媒體周末報導，什克利亞羅夫疑似在周六服用了止痛藥之後，從五樓陽台墜樓亡。他本來安排了周一進行背部手術。

馬林斯基劇院發出聲明稱，「整個馬林斯基家庭以及全球芭蕾舞界，都深切感到痛楚」，但未進一步闡明他的死因。聲明還提到，什克利亞羅夫自2011年起就是該劇院的芭蕾舞首席舞者，「以情感充沛的藝術性和精湛無比的技術吸引觀眾。」

什克利亞羅夫的妻子也是一名芭蕾舞者，他們有兩個孩子。

此外，也有俄羅斯媒體報導，俄羅斯當局正在對什克利亞羅夫的死因進行調查，但稱官方初步調查結果指出，可能是一場意外。

在社群媒體 X上，有網友對什克利亞羅夫的死因提出質疑，認為他跟俄羅斯當局持異議而被盯上後害死。據報導，在俄羅斯全面進攻烏克蘭 後不久，什克利亞羅夫曾經在社群媒體譴責俄羅斯派兵，但不久後刪除了這條帖子。俄烏開戰後，不少藝術界人士選擇了離開國家以示抗議，但什克利亞羅夫選擇留下。