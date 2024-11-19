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烏克蘭首次對俄動用ATACMS 擊中俄軍軍火站

編譯任中原／綜合外電
美製長程「陸軍戰術飛彈系統」。(美聯社)
美製長程「陸軍戰術飛彈系統」。(美聯社)

烏克蘭19日對俄羅斯境內發射六枚美製長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），其中一枚擊中俄軍一處軍火站，另外五枚被俄羅斯防空系統攔截。這是美國政府批准基輔有限度使用這些武器打擊俄羅斯境內目標後的第一次已知攻擊。

被擊中的軍火站距離俄烏邊境115公里多，位於俄羅斯境內Bryansk地區的卡拉切夫鎮，並距離烏軍占領的庫斯克鎮約190公里；目前俄軍集結5萬軍隊，其中包括1萬名北韓軍，強力攻擊庫斯克，要將烏軍擊退。俄烏戰爭迄今整整打了一千天。

烏克蘭政府官員表示，將繼續摧毀俄軍羅斯軍火站，以阻止俄軍侵略行動；官員強調，他們需要攻擊俄軍使用的空軍基地及戰機，以及後勤與指揮網。一年之前，美國授權烏克蘭使用較短程美製飛彈，攻擊俄軍占領的烏克蘭境內區域。烏克蘭政府表示這種攻擊對戰局產生重大衝擊。

但盟國官員並不預期拜登這次授權會產生與上次相當的效果，或大幅改變戰局的均勢；近月來由於俄軍人數增加，且裝備更強，已使烏軍居於劣勢。五角大廈9月時表示，俄軍用來發射的滑翔炸彈及飛彈中，90%都來自於戰術性導彈無法達到的地區，且烏軍的飛彈供相當有限；這種飛彈每枚的成本超過100萬美元。

至於俄羅斯將如何反應？西方官員表示，俄羅斯可能會對支持烏克蘭的國家進行破壞，且可能協助伊朗支持的團體在中東地區攻擊美國目標。

美國為何改變主意，授權烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄羅斯境內？熟悉此事的人士表示，白宮這項決定是對北韓擴大支持俄軍，以及俄軍飛彈及無人機強力攻擊烏克蘭，所做出的反應。

美國與盟國極度關切北韓派軍加入戰局。據一些政府的評估，北韓可能最終派出10萬軍隊赴烏克蘭戰場，且是以輪調的方式分批派遣。拜登任期只剩下兩個月，且川普已保證將迅速結束戰爭，因此拜登決定加強支持烏克蘭。但美國官員則警告，對烏克蘭提供更多飛彈，可能使美軍武器不足。

烏克蘭 俄羅斯 北韓

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