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習近平會見英相施凱爾 稱雙方有廣闊合作空間

中央社台北18日電
習近平（右）與施凱爾（Keir Starmer，左）在20國集團（G20）巴西峰會舉行期間會面。路透
習近平（右）與施凱爾（Keir Starmer，左）在20國集團（G20）巴西峰會舉行期間會面。路透

中國國家主席習近平在當地時間18日於巴西會見英國首相施凱爾。根據新華社報導，習近平表示，雙方應理性客觀看待對方的發展，確保中英關係「走得穩、走得實、走得遠」，並指雙方在多領域有廣闊合作空間。

習近平與施凱爾（Keir Starmer）在20國集團（G20）巴西峰會舉行期間會面。這是自時任英國首相梅伊（Theresa May）於2018年訪中以來，英中領導人再次面對面會談，也是施凱爾今年7月上任以來，首度與習近平會面。

新華社報導指出，習近平表示，雙方應該秉持戰略夥伴定位，堅持相互尊重、開放合作、交流互鑒，實現互利共贏，共同書寫中英關係健康穩定發展的下一個篇章。

習近平還指出，兩國在貿易投資、清潔能源、金融服務、醫療民生等領域擁有廣闊合作空間。雙方要推動熱點問題政治解決，加強人工智慧全球治理，為促進世界經濟成長、實現各國共同發展作出貢獻。

據中方訊息，施凱爾表示，英國希望秉持相互尊重和平等坦誠的精神，與中國加強對話，增進相互瞭解，在經貿、科技、財政金融、衛生醫療、教育、應對氣候變化等廣泛領域開展交流合作。英中都堅持多邊主義，英國願與中國加強多邊溝通協調，推動政治解決地區熱點問題。

英國首相府17日晚間曾表示，英國將尋求與中國建立明智（sensible）、務實、嚴肅、穩定的接觸往來，而這樣的接觸往來將一直是根植於英國國家利益。

習近平 施凱爾 巴西

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