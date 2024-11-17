聯合國：海地幫派暴力猖獗 4天來2萬多人流離失所

海地太子港警方展示從幫派追繳的武器。(美聯社)

聯合國 國際移民 組織今天表示，幫派暴力癱瘓加勒比海國家海地，首都太子港4天內已有2萬多人因此流離失所。

法新社報導，國際移民組織（ International Organization for Migration）海地負責人古德斯坦（Gregoire Goodstein）表示：「太子港的孤立加劇了本已嚴峻的人道主義局勢。」

古德斯坦在聲明中補充說：「我們提供援助的能力已達極限，如果國際不立刻支持，苦難將急劇惡化。」

國際移民組織表示，最近被迫搬遷的約2萬人中，約有1萬7000人住在臨時收容所，其中許多人已多次流離失所。

國際移民組織在新聞稿中表示：「2023年8月以來，還沒有出現過如此規模的流離失所。」

海地新任總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）11日宣誓就職，接替了5月才獲任命的總理康尼爾（Garry Conille）。

儘管已有部署肯亞領導的國際部隊來協助裝備落後的海地警察恢復秩序，太子港幫派暴力犯罪 率仍居高不下，控制太子港約80%地區的幫派常以平民為目標。

根據聯合國人權辦公室，今年幫派相關暴力事件已造成近4000人死亡。