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特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

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特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

世界新聞網何卓賢／即時報導
一輛特斯拉在多倫多市中心衝撞起火，造成四人死亡。(截取自CityNews YouTube頻道)
一輛特斯拉在多倫多市中心衝撞起火，造成四人死亡。(截取自CityNews YouTube頻道)

多倫多上月發生一起特斯拉致命車禍，車輛在市中心撞擊護欄後起火，4人死亡，僅有1人生還。

根據加拿大廣播公司，警方表示，事故發生在10月24日凌晨1時20分，在多倫多市中心湖岸大道東(Lake Shore Boulevard E.)交櫻桃街(Cherry Street)附近，載有三名男子和兩名女子的特斯拉電動車在大道上加速往東行駛，過程中司機駕駛車輛失控撞上護欄，之後再撞上一根混凝土柱。

多倫多警局副警督辛克萊(Phillip Sinclair)表示，車輛發生衝撞後起火。消防人員趕到現場時，車輛已經完全被吞沒在火焰之中。撲滅大火後，消防人員方才從車內救出四人，均已死亡，分別是26歲、29歲和32歲的三名男子以及一名30歲的女子。

在該輛特斯拉著火的過程中，一名途經的加拿大郵局司機見狀前去幫忙，與其他路人合力救出了車內一名25歲的女子。據報導，該郵局員工是73歲的哈珀(Rick Harper)，在上夜班的路上看見一輛車著火，且現場已經有幾輛車停在一旁查看情況。哈珀於是也停車，拿著自己車上攜帶的滅火器去救火。在受訪時他表示，「任何頭腦正常的人都會去救火。」

哈珀回憶，「我記得有人在大叫，『你有棍子嗎？你有棍子嗎？有人在裡面』。」他表示，當時整輛特斯拉的前半部分都已經著火，並且撞毀得很厲害，但火勢還未蔓延到車的後半部分，不巧的是所有的門都打不開，增加救援難度。

哈珀從自己的車內取來一根棍子，試圖砸開後車窗，後來在另一位路人的幫助下終於成功砸破，並把在後座的一名女子拉了出來。他表示，該女子當時受到了很大驚嚇，雖然能夠自己行走，但沒辦法說出任何話。

這個時候，仍在燃燒的特斯拉開始變得焦黑，火焰越來越大，哈珀於是只好離開現場去上班。他只有後來在看新聞的時候才發現，一共有四個人在這場車禍中死亡，「我嚇到了。」

根據報導，這場車禍的起因和特斯拉起火的原因仍在調查當中。多倫多副消防局長傑索普(Jim Jessop)表示，「很明顯，火災的嚴重程度跟特斯拉的電池有關」。

傑索普解釋稱，電動車起火需要「體量龐大的水」才可撲滅，且事後處理這些電池是個複雜的過程，因為一不小心這些電池會在「多周之後」重新起火。他表示，特斯拉的一個電池在車禍中彈出落在現場，消防部門需要將其放在一個垃圾桶中轉移，並用沙子覆蓋。當地消防部門仍在不斷研發和更新處理電動車火災的應對方式。

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