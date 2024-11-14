我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

巴西最高法院外爆炸案 當局列恐怖主義行為調查

中央社巴西利亞14日綜合外電報導
一名男子在巴西最高法院外引爆炸彈後身亡。(路透)
一名男子在巴西最高法院外引爆炸彈後身亡。(路透)

巴西警察首長今天表示，當局正以「恐怖主義行為」來調查最高法院遭炸彈攻擊未遂事件，這起犯行可能跟去年反對總統魯拉的暴動有關。

法新社報導，巴西首都巴西利亞昨晚發生這起未遂攻擊之際，里約熱內盧（Rio de Janeiro）18日、19日將召開20國集團（G20）峰會，巴西正在籌備接待美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平等領導人。

據信這名男子是隻身犯案，他在最高法院外引爆炸彈後身亡，是唯一一名死者。拆彈小組昨夜忙著移除可疑引爆裝置時，男子遺體一直擺在地上，今晨才被運走。

聯邦警察單位負責人羅德里格斯（Andrei Passos Rodrigues）在巴西利亞的記者會上表示，死者今年59歲，名叫路易茲（Francisco Wanderley Luiz），據悉已策劃這次攻擊很長時間，看似是單獨行動。

不過羅德里格斯也警告，「這不是一宗孤立（犯罪）行為」，「極端分子很活躍」，本案可能是企圖以「暴力」推翻「民主法治」。

路易茲是前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）所屬極右翼自由黨（PL）的黨員。在魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）重新掌權後，波索納洛的支持者去年1月曾試圖以暴力控制巴西利亞的民主機關。

巴西 波索納洛 拜登

上一則

「抱錯娃」57年才發現 挪威婦控政府知情不報侵害人權

下一則

原能總署長將赴伊朗濃縮鈾廠 川普上任前進行會談

延伸閱讀

「震懾」…性侵未成年 中1天處決3人包括1小學教師

「震懾」…性侵未成年 中1天處決3人包括1小學教師
巴西最高法院外傳爆炸1人死亡 疑自殺攻擊

巴西最高法院外傳爆炸1人死亡 疑自殺攻擊
佛州夫妻靠偽造簽名 花不到1元就盜走他人房產

佛州夫妻靠偽造簽名 花不到1元就盜走他人房產
3大選舉活動臨近 華府安保升級

3大選舉活動臨近 華府安保升級

熱門新聞

美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
川普曾放話上任後要將哈利王子驅逐出境，傳哈利正在緊鑼密鼓找備案。(路透)

川普曾放話要驅逐出境 哈利王子買葡萄牙豪宅「備戰出逃」

2024-11-13 20:36
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋