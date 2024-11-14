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36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

世界新聞網何卓賢／即時報導
29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)
29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

加拿大魁北克一名36歲華裔男子，疑殺害其29歲的華裔女友，本周遭控一級謀殺罪。他上個月才因為對女友發出死亡威脅而遭捕。

據加拿大廣播新聞(CBC)報導，受害人為29歲的華裔女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)，生前是投資銀行摩根士丹利的一名數據分析專員。

10日早上11時左右，當地警方接到報警電話之後，來到魁北克坎迪亞克(Candiac)豐特內爾街(Fontenelle Street)的一棟民宅處，並發現了葉光楣的屍體。坎迪亞克位於蒙特婁南岸。

警方在現場逮捕了葉光楣的男友、嫌疑人杜石磊(Shilei Du，音譯)。調查人員表示，葉光楣應該是在7日左右死亡。

早在9月份，杜石磊就曾因遭控家暴刑事騷擾罪被捕，原因是對其伴侶進行死亡威脅。然而，杜石磊在10月15日交保後被釋放候審。

杜石磊的下一次庭審日期是11月19日。

葉光楣的領英專頁已在同事的協助下更改為悼念(in remembrance)頁面。有同樣在摩根士丹利從事數據分析的知情人士在領英發帖表示，14日晚，她的鄰居會在葉光楣住所前守夜，呼籲民眾攜帶花束和蠟燭前往。她的父母已從中國到達魁北克，會在家中守夜。該知情人士還悼念稱，葉光楣生性善良，「愿你在天堂沒有痛苦。」

華裔 魁北克 加拿大

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