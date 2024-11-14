美國將4件具有3000年歷史的文物歸還泰國

據泰國 媒體「曼谷郵報」14日報道，美國駐泰國大使館當天將4件具有3000年歷史的班清遺址出土文物歸還給泰國。這4件文物被泰國國家博物館 收藏，這4件文物包括1個陶罐、1個手鐲和兩個圓柱形滾輪。

當天，在位於曼谷的泰國國家博物館舉行的歸還儀式上，美國駐泰國大使羅伯特·戈德克表示，這些文物是上世紀六十年代泰國政府贈送給一名美國士兵的禮物，此後一直存放在美國駐泰國大使館。他說，這些物品一直存放在精心維護的環境中，並補充說，大使館最近與泰方聯繫，自願歸還這些文物。「現在是將這些珍貴文物歸還其合法主人的最佳時機，」他說。

此前，美國已於5月將紐約大都會博物館收藏的兩尊古代雕像歸還給泰國。這兩尊雕像目前都在泰國國家博物館展出。

戈德克表示：「我們希望這些文物將有助於進一步研究和瞭解東南亞 最重要的史前社會。」

泰國文化部長素妲婉表示，這些文物是國寶，因為它們是3000年前人類在東南亞定居的證據。 據介紹，班清文化遺址最先發現于泰國東北部的烏隆府班清村，處在瀾滄江一湄公河流域中游地區，它是東南亞青銅時代至鐵器時代早期的重要遺址。