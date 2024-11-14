美國將4件具有3000年歷史的文物歸還泰國
據泰國媒體「曼谷郵報」14日報道，美國駐泰國大使館當天將4件具有3000年歷史的班清遺址出土文物歸還給泰國。這4件文物被泰國國家博物館收藏，這4件文物包括1個陶罐、1個手鐲和兩個圓柱形滾輪。
當天，在位於曼谷的泰國國家博物館舉行的歸還儀式上，美國駐泰國大使羅伯特·戈德克表示，這些文物是上世紀六十年代泰國政府贈送給一名美國士兵的禮物，此後一直存放在美國駐泰國大使館。他說，這些物品一直存放在精心維護的環境中，並補充說，大使館最近與泰方聯繫，自願歸還這些文物。「現在是將這些珍貴文物歸還其合法主人的最佳時機，」他說。
此前，美國已於5月將紐約大都會博物館收藏的兩尊古代雕像歸還給泰國。這兩尊雕像目前都在泰國國家博物館展出。
戈德克表示：「我們希望這些文物將有助於進一步研究和瞭解東南亞最重要的史前社會。」
泰國文化部長素妲婉表示，這些文物是國寶，因為它們是3000年前人類在東南亞定居的證據。 據介紹，班清文化遺址最先發現于泰國東北部的烏隆府班清村，處在瀾滄江一湄公河流域中游地區，它是東南亞青銅時代至鐵器時代早期的重要遺址。
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