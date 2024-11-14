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日相石破茂啟程參加APEC 擬與習近平個別會談

中央社東京14日專電
日本首相石破茂。新華社
日本首相石破茂。新華社

日本首相石破茂今天啟程前往秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC），他已經排定與美國總統拜登會面，可能會與中國國家主席習近平進行個別會談，希望能就日中各項議題交換意見。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂於14日起前往南美訪問8天，預計訪問秘魯與巴西，他已經於日本時間下午6時（美東時間凌晨4時）從羽田機場搭乘政府專機出發。

石破茂在秘魯除了參加APEC領袖會議之外，還將與各國領袖分別會談。他預計在日本時間16日與美國總統拜登（Joe Biden）會面，這也是石破就任首相之後的首次日美領袖會談，與習近平的中日領袖會談也在安排中。

在秘魯之後，石破茂將前往巴西出席20國集團（G20）峰會，預定21日返國。

石破茂在出發前表示，「在APEC會議上，我想討論如何促進地域經濟成長。雖然與習主席的會談還在協調中，但兩國之間存在一些需要共同解決的課題，希望能與他坦率地交換意見」。

另一方面，石破茂是否會在結束南美行程後，返程途經美國，與美國總統當選人川普（Donald Trump）會面，他則表示，「目前沒有確定的具體安排，無法透露更多細節」。

石破茂 日本 APEC

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