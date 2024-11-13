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西班牙警逮捕涉嫌勾結毒梟的前反詐主管 家中搜出2000萬元現金

編譯周辰陽／即時報導
西班牙國家警察和海關官員6日在南部阿爾赫西拉斯港舉行記者會時，現場擺放著從來自厄瓜多貨櫃中發現的一包包古柯鹼，隨後循線逮捕一名高級警官，搜出藏在他家的2000萬歐元現金。歐新社
西班牙國家警察和海關官員6日在南部阿爾赫西拉斯港舉行記者會時，現場擺放著從來自厄瓜多貨櫃中發現的一包包古柯鹼，隨後循線逮捕一名高級警官，搜出藏在他家的2000萬歐元現金。歐新社

西班牙日前逮捕了一名高級警官，在他家牆壁與天花板搜出2000萬歐元（約2115萬美元）現金。

法新社報導，這是西國有史以來最大規模古柯鹼查緝行動的一部分。涉貪的高級警官桑切斯．吉爾（Óscar Sánchez Gil）今年40多歲，是3個孩子的父親，直到最近仍是西班牙國家警察在馬德里的詐欺和反洗錢部門負責人。一名警方消息人士透露，員警上周逮捕了桑切斯．吉爾及另外15人，包括桑切斯．吉爾也在馬德里大區當警察的戀人，但沒有透露她的身分。

根據報導，警方突擊這對情侶位在馬德里以東30公里一個城鎮住處，搜出藏在牆壁和天花板的2000萬歐元現金，還在桑切斯．吉爾辦公室發現100萬歐元（約106萬美元），藏在2個上鎖櫃子裡，紙鈔面額從50至500歐元不等。

西國媒體報導，此次逮捕行動跟10月查獲13噸古柯鹼有關。這批古柯鹼藏在成箱的香蕉中，從販毒中心、厄瓜多最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）運抵西國南部的阿爾赫西拉斯（Algeciras）港，貨櫃目的地則為一家西國進口商。警方查獲古柯鹼後搜查多棟住宅與辦公室，這些行動揭露了進口商和桑切斯．吉爾之間的關聯。

西媒報導，桑切斯．吉爾住在一棟金屬門保護的磚房，已受到警界同僚的懷疑，曾竊聽他的電話，據指涉嫌為毒販工作「至少5年」。知情人士透露，桑切斯．吉爾在這些年間，據稱向毒販提供了西班牙港口貨櫃監控的資訊，讓他們能夠逃避檢查。

儘管桑切斯．吉爾生活並不招搖，但在他家中發現大量資金，讓警方將他的房子跟知名毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）的房子進行了比較；艾斯科巴的一個姪子曾說，他發現藏在叔叔其中一棟房子牆壁的塑膠袋，裡面裝了1800萬美元現金。

根據西媒報導，桑切斯．吉爾近年來囤積的部分資金是透過購買加密幣，還以親戚名義註冊了龐大私人出租車隊洗錢。司法消息人士透露，桑切斯．吉爾與女友上周出庭後，已被控販毒、洗錢、貪汙和加入犯罪組織罪名；法官已裁定兩人還押候審。

YT連結：https://www.youtube.com/watch?v=JA35WDAIjlg

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