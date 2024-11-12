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凱特遭爆沒罹癌 皇室記者：是癌前病變細胞 遠非癌症程度

編譯中心／綜合12日電
英國凱特王妃今年3月透過影片宣布罹癌。（取材自Ｘ平台）
英國凱特王妃今年3月透過影片宣布罹癌。（取材自Ｘ平台）

現年42歲的英國凱特王妃罹癌爆「陰謀論」，一名皇室記者暗示，凱特不算真的罹癌，只是被查出有「癌前病變細胞」，遠非癌症的程度；陰謀論者稱，這操作是「為低迷王室打同情牌」，與英國天空新聞資深王室新聞室編輯米爾斯（Rhiannon Mills）9月的報導有關。

凱特今年3月公開宣布罹癌，引發各方的關心，經過半年左右的化療，她於9月宣告復出。

綜合媒體報導，米爾斯是一名經過認證的英國王室記者、也是王室記者團隊「Royal Rota」的成員，她9月在撰寫凱特完成療程的新聞時表示「3月時，王妃接受腹部手術後發現了『癌前細胞』，必須接受一系列預防性化療」。

「癌前細胞」這個詞，引起了人們對病情的討論，這算嚴重還是不嚴重？ 再加上白金漢宮從未糾正米爾斯的報導，從而使有關凱特根本沒罹癌的陰謀論更加可信，有匿名醫生告訴媒體，「你要麼有癌前細胞、要麼罹癌，這2個用字不能互換」。

凱特今年在倫敦診所接受「腹部大手術」兩個月後，於3月22日宣布診斷結果。看起來虛弱的凱特的錄影聲明中說：「手術很成功。然而，手術後的檢查發現癌症已經存在，而我現在正處於治療的早期階段。」

在這段治療時期，王妃遠離了公眾視野，直到9月9日，她才在X平台上表示「已沒有癌症」，並慢慢回到公眾視野 。

有關凱特王妃從未罹癌的陰謀論引發網友熱烈討論，有人認為她試圖在英國王室低迷之際打同情牌，也有人認為「癌前細胞和癌症有所區隔，不應混為一談」，更有人批評罹癌一事被過度消費。

英國評論員納林德·考爾 (Narinder Kaur) 是引起人們對癌症陰謀關注的人之一。考爾在X上寫道，「我不知道她是否患有癌症或癌前細胞。但無論如何…我都受到了最惡毒的攻擊。只是因為我問她為什麼看起來很老，就是這樣。」

凱特 癌症

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