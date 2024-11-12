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日本少子、未婚化 2050年32道府縣獨居老人戶逾20%

中央社東京12日專電
日本國立社會保障暨人口問題研究所（簡稱社人研）今天表示，獨居老人（65歲以上）戶比例持續增加，推估到了2050年日本總共47都道府縣中有32道府縣的獨居老人戶比例逾20%。歐新社
日本國立社會保障暨人口問題研究所（簡稱社人研）今天表示，獨居老人（65歲以上）戶比例持續增加，推估到了2050年日本總共47都道府縣中有32道府縣的獨居老人戶比例逾20%。歐新社

日本國立社會保障暨人口問題研究所（簡稱社人研）今天表示，獨居老人（65歲以上）戶比例持續增加，推估到了2050年日本總共47都道府縣中有32道府縣的獨居老人戶比例逾20%。

日本朝日新聞報導，社人研以今年4月公布的全國家庭戶數推算依都道府縣做分析。推算每5年實施1次，這次是以2020年的人口普查推估2050年的情況。

推估結果，在2045年至2050年之間，所有47都道府縣的家庭戶數將減少，到了2050年為5260萬7000戶，比2020年時的戶數減少5.6%。家庭戶數當中，最多的是獨居戶，占44.3%；其次是夫婦與子女同居戶占21.5%，僅夫婦兩人同居戶占18.9%。

估計獨居老人戶（65歲以上者）到了2050年有1083萬9000戶（比2020年增46.9%）。2020年的獨居老人戶在全國比例占13.2%，獨居老人戶比例逾20%的都道府縣是零，但這次推估，到了2050年，獨居老人戶的比例逾20%的增至32道府縣，也就是這些道府縣每5戶就有1戶以上是獨居老人戶。

其中，獨居老人戶比例最高的是高知縣（27.0%），其次是德島縣（25.3%）、愛媛縣（24.9%），這3縣都位於日本的四國。

大都市圈的獨居老人戶的比例也持續增加。東京都鄰縣神奈川縣（20.3%）、大阪府（22.7%）、兵庫縣（23.5%）等，比例皆逾20%。

獨居老人戶數最多的是東京都，有148萬3000戶，比例占18.7%。總家庭戶數多的都市圈獨居老人戶明顯增多，尤其是在首都圈。

獨居老人戶急增，上一次於2019年的推估顯示，到了2040年獨居老人戶是896萬3000戶，但這次推估顯示，到了2040年獨居老人戶是1041萬3000戶，原因是相較於5年前的未婚率增高。

年紀愈長愈需要醫療、照護服務。高齡加上獨居時，很 難獲得家人的協助，日常生活需要外界支援，但因社會少子高齡化，醫療照護人手不足的情況趨於嚴重，難以展望是否有充分的醫療照護體制。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）估計，相較於2020年度，到了2040年度，所需的照護員約缺57萬人。

社人研的主管表示，受到少子化、未婚化的影響，子女、配偶、兄弟姐妹等同住家人少的高齡戶增多，不僅是照護、醫療而已，為了不使社區出現孤獨、孤立問題，完善相互扶持的機制是一大課題。

獨居老人 日本 人口普查

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