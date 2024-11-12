人選曾遭反對 WTO可能在川普就任前讓秘書長提前續任

世界貿易組織（WTO）計劃在本月稍晚召開總理事會特別會議，會中可能決定讓伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）續任秘書長。歐新社

根據今天發布的一份文件，世界貿易組織（WTO）計劃在本月稍晚召開總理事會特別會議，會中可能決定讓伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）續任秘書長。

路透報導，消息人士表示，此類會議似乎是個可加速長達數月正規任命程序的途徑，旨在避免秘書長人事案再度受到美國總統當選人川普 （Donald Trump）阻撓。川普的團隊和盟友過去曾大力批評伊衛拉和世貿組織。

根據世貿組織總理事會主席寄發的一份文件，在11月28日登場、為期2天的會議首日，將安排前奈及利亞財政部長伊衛拉簡報她對該組織的願景，並回答代表們的問題。

文件還指，接下來在第2天的議程中，166個成員國代表「可能有機會就下屆秘書長的任命做出決定」。

伊衛拉是世貿秘書長職務的唯一候選人，但部分人士研判，世貿冗長的再度任命過程，恐讓川普的團隊有機會提出異議。

2020年，時任川普政府曾反對伊衛拉出任世貿秘書長，之後現任總統拜登 在大選中擊敗川普，入主白宮，伊衛拉才獲得美國的支持。

關注世貿組織的人士表示，由於川普矢言對所有進口商品加徵10%關稅 ，並對中國等國加徵更高的關稅，他上台後，世貿組織恐將面臨一段各國相互指責的混亂時期。