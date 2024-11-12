俄羅斯軍費大增日用品價格飆漲 奶油也淪搶匪目標

俄羅斯 總統普亭 在武器和彈藥上的大量支出雖然幫助俄軍在烏克蘭戰場上維持優勢，但代價是生活必需品價格飆漲。俄國 近期傳出奶油竊盜案，凸顯通膨飆升對該國戰時經濟的影響。

「金融時報」（Financial Times）報導，俄國國防工業重鎮葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）一間乳製品商店的監視器近日拍到2名蒙面男子闖入店內，在其中1人搜刮收銀機時，另1人偷走了20公斤的奶油。

德國柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）研究員普洛柯潘柯（Alexandra Prokopenko）表示：「普通奶油工廠會很樂意加班趕工、甚至採三班制來滿足需求，但他們根本沒有足夠的人手可以雇用。」

普洛柯潘柯說：「你無法邊打仗邊對抗通膨。」

俄羅斯中央銀行預估，俄國今年的通膨率可能高達8.5%，是其目標的兩倍。消費品價格正以更快的速度上漲。舉例來說，奶油價格相比去年同期上漲了26%，迫使一些商店將奶油裝在配有電磁鎖的塑膠盒出售。

普亭（Vladimir Putin）呼籲官員穩定俄國經濟，俄國央行也於10月將主要利率調升至21%，來到歷史新高。

然而，普亭卻沒有削減軍費開支的跡象，明年的國防預算將達到創紀錄的13.5兆盧布（約1374億美元）。