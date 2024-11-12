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俄羅斯軍費大增日用品價格飆漲 奶油也淪搶匪目標

中央社莫斯科12日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭在武器和彈藥上的大量支出雖然幫助俄軍在烏克蘭戰場上維持優勢，但代價是生活必需品價格飆漲。俄國近期傳出奶油竊盜案，凸顯通膨飆升對該國戰時經濟的影響。

「金融時報」（Financial Times）報導，俄國國防工業重鎮葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）一間乳製品商店的監視器近日拍到2名蒙面男子闖入店內，在其中1人搜刮收銀機時，另1人偷走了20公斤的奶油。

德國柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）研究員普洛柯潘柯（Alexandra Prokopenko）表示：「普通奶油工廠會很樂意加班趕工、甚至採三班制來滿足需求，但他們根本沒有足夠的人手可以雇用。」

普洛柯潘柯說：「你無法邊打仗邊對抗通膨。」

俄羅斯中央銀行預估，俄國今年的通膨率可能高達8.5%，是其目標的兩倍。消費品價格正以更快的速度上漲。舉例來說，奶油價格相比去年同期上漲了26%，迫使一些商店將奶油裝在配有電磁鎖的塑膠盒出售。

普亭（Vladimir Putin）呼籲官員穩定俄國經濟，俄國央行也於10月將主要利率調升至21%，來到歷史新高。

然而，普亭卻沒有削減軍費開支的跡象，明年的國防預算將達到創紀錄的13.5兆盧布（約1374億美元）。

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