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德國「紅綠燈聯盟」熄燈 明年2月23日提前大選

編譯周辰陽／即時報導
德國總理蕭茲。(路透)
德國總理蕭茲。(路透)

衛報12日報導，德國主要執政黨、社會民主黨（SPD）與主要在野黨、保守派基督教民主黨（CDU）議會黨團達成協議，預計將於2025年2月23日舉行提前大選。

根據此前新聞，SPD、自由民主黨（FDP）與綠黨聯合執政的「紅綠燈聯盟」成立以來，諸多政策始終有歧見，壓垮聯合政府的最後一根稻草則是預算之爭。為填補明年預算巨大缺口，SPD與綠黨傾向稅收和舉債等，FDP卻奉行「債務煞車」，落實預算平衡。

SPD的總理蕭茲6日開除FDP黨魁兼財政部長林德納，FDP隨即退出政府，導致紅綠燈聯盟垮台。衛報指出，大選日期一經確定，將為各界在數天的內訌和猜測之後帶來清晰的答案。

蕭茲定於13日向議會發表演講，預計將立即宣布政府信任投票的日期，而聯合內閣已預計會失敗，為選舉鋪路。POLITICO指信任投票預計將在耶誕節前登場，金融時報引述知情人士說法，根據蕭茲和CDU達成的協議，日期將定於12月16日。

衛報指出，選舉日期必須經由史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）總統正式確認，但此舉被視為一種形式。

預算 民主黨 蕭茲

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