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瑞士高等學府循國際制裁規定 防中國等間諜活動

中央社瑞士伯恩9日綜合外電報導
蘇黎世聯邦理工學院。路透
蘇黎世聯邦理工學院。路透

由於地緣政治緊張局勢升高，瑞士高等院校尋求國際合作時，不得不遵循日益嚴格的制裁規定，而審查中國、俄羅斯伊朗等「高風險」國家學生、教授和研究計畫。

瑞士公廣新聞網站「瑞士資訊」（Swissinfo）今天報導，近年來因俄羅斯入侵烏克蘭、中東局勢動盪及美中對抗加劇，列入全球制裁的對象益增。

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）上月曾就如何因應日益複雜的局勢發布方針，並規範須審查來自高風險國家的申請者，查明他們是否與軍事或情報機構有聯繫，同時嚴格審查合作研究項目。

蘇黎世聯邦理工學院發言人葛羅斯（Markus Gross）告訴瑞士資訊：「例如，若某個受到制裁軍事院校的學生想在我們這裡攻讀網路安全碩士學位，我們會基於安全考量拒絕其申請。」

蘇黎世聯邦理工學院及其他瑞士學府與至少17所中國、16所俄羅斯和7所伊朗高等院校合作時，必須格外謹慎，特別是涉及全球衛星定位系統（GPS）等「軍民兩用」技術的研究，因這類技術可用於民用和軍事。

瑞士高等院校執行與國際制裁相關的安全審查則是各自承擔責任。瑞士大學聯盟（swissuniversities）表示：「這些事務由各校在其自主權限和相應法律框架內處理。」

目前歐盟（EU）也正嘗試統一會員國因應科研間諜的方式，今年5月，歐盟理事會（European Council）通過一項包含14項非約束性建議的清單，協助大學及其他科研機構防範「知識的非正常轉移、外部干預，以及倫理或誠信問題」。

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