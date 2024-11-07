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日自民黨兩院議員懇談會檢討眾院大選慘敗 砲聲隆隆

中央社東京7日專電

日本執政黨自民黨在上個月底的眾議院大選慘敗，今天召開檢討大選結果的（參眾）兩院議員懇談會，首相、黨總裁石破茂在會中致歉。出席者有人批評黨執行部（黨高層）並究責，但未出現要求石破立即下台的聲音。

這次的眾議院大選，自民黨掉了56席，僅拿到191席。與聯合執政的公明黨的席次加起來未能取得眾議院過半席次，是歷史性的大敗。

日本朝日新聞報導，自民黨今天召開兩院議員懇談會。因為自民黨在眾議院成為「少數執政黨」（朝小野大局面），如果黨內產生對立、黨分裂的話，很可能整個自民黨會淪為在野黨，因此暫未出現「逼宮」聲浪。

會議一開始，石破說：「很多同志失去議席，我感到傷痛至極。我就任總裁（黨主席）獲得比較高一點的支持，是因為人民期待自民黨能聽到人民的心聲。我就任總裁後，還有很多地方做得不夠，深切反省，感到很抱歉。」

石破表示，國際局勢不穩定，經濟對策、物價上漲、能登半島強震後的災後重建等國政片刻都不能停滯，他會謙虛地傾聽人民的聲音，向前邁進，希望大家能賜予力量。

會議一開始開放媒體採訪，之後進行閉門會議，約有200人出席，其中約50人發言。會議時間比原先預定的時間延長1個小時，總共約3個小時。

有出席者透露，有關眾議院大選近尾聲時，自民黨對於非提名候選人提供2000萬日圓（約新台幣420萬元）一事，會中很多議員嚴加批判，認為此舉導致選舉流向瞬間產生變化，許多夥伴因而落選。

會中有人表示，「如果黨不革新的話，無法打明年夏天的參議院選戰」。

會後，在滋賀1區敗選、但在比例選區復活的眾議員大岡敏孝對媒體表示，有在會中追究石破的責任。他批評說：「如果是企業的話，發生問題之後，執政部（高層）就得負責。」

會議上有多名議員發言追究責任，但並非立刻要求石破等黨執行部下台。有議員要求在明年度預算通過後，黨執行部應下台。

自民黨兩院議員懇談會不似黨大會或兩院議員總會（大會）擁有表決權，僅是討論的場所。

麻生太郎執政的2009年出現要求麻生下台的聲浪之際，自民黨前幹事長中川秀直收集連署，要求召開參眾兩院議員總會（大會），最後僅召開兩院議員懇談會。

報導說，今天這場自民黨的兩院議員懇談會是由黨執行部決定召開，具有讓大家宣洩不滿的意味。

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