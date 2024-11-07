英國發布56項對俄新制裁 10家中港企業入列迄今最多

英國首相施凱爾。新華社

英國政府今天在對俄羅斯 的制裁名單新增56項個人與實體，其中有10家以中國為根據地的中國和香港 企業入列，數量為2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭 以來最多。

俄羅斯全面侵略烏克蘭後，英國政府於2023年12月首次將中港企業納入對俄制裁名單。今年6月，英國政府首度制裁硝化纖維素供應和製造商，當時也有中國企業入列。硝化纖維素是製造火藥和火箭推進劑的關鍵前驅物。

今天遭英國政府納入制裁的中港企業有道通機器人、中國控股、紅兔向量實業（深圳）、海能機械（香港）、ACE ERA、新全電子（香港）、金華市海潤動力科技、成都景昕科技、麥克維爾工業貿易，以及東莞聖寅數控設備。

其中，路透社9月曾根據歐洲情報消息來源及經檢視的文件報導，紅兔向量實業（Redlepus TSK Vector Industrial）與俄羅斯合作研發生產用於烏克蘭戰場的長程打擊無人機。這是目前已知第一個中國向俄羅斯輸出整套中製軍用無人機的案例。

此外，若比對英國政府今天發布的制裁名單與一份近期流通於烏克蘭官方、經中央社檢視的調查報告，則部分遭制裁的中港企業也向俄羅斯供應台灣製造商的產品。

英國外交部表示，今天宣布的對俄制裁規模為2023年5月以來最大，旨在打擊俄羅斯軍工業供應鏈，以及俄羅斯在全球、不僅限於烏克蘭的惡意活動，包括在非洲扶植的傭兵組織。

外交部強調，英國是第一個直接對受莫斯科支持的傭兵組織實施制裁的七大工業國集團（G7）成員。今天遭列入名單的傭兵組織有3個，包括「非洲軍團」（Africa Corps）。

英國另宣布制裁一名俄羅斯軍事情報局（GRU）人員，理由為他涉及2018年英國索爾茲伯里（Salisbury）前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）毒殺案。

除了中國和俄羅斯，今天發布的制裁名單還可見位於土耳其、哈薩克、烏茲別克及愛沙尼亞的實體。遭制裁實體涉及為俄羅斯供應和生產工具機、滾珠軸承、微電子產品、無人機零組件等。

俄羅斯對烏克蘭的全面戰爭即將滿1000天。英國外交大臣拉米（David Lammy）表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）原以為幾天內即可結束戰爭，但他終將失敗，而英國將持續壓制俄羅斯當局、支持烏克蘭民眾爭取自由的戰鬥。