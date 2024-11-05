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美大選結果難料 賀錦麗「印度老家」村民齊聚神廟祈福

中央社印度土拉森德拉浦蘭村5日綜合外電報導
印度南部土拉森德拉浦蘭（Thulasendrapuram）村莊5日為賀錦麗舉行祈福儀式之際。路透
印度南部土拉森德拉浦蘭（Thulasendrapuram）村莊5日為賀錦麗舉行祈福儀式之際。路透

神廟裡迴盪著梵語和坦米爾語歌謠；印度教祭司手持點著火的法器在神像前祝禱。這個印度南部小村莊為賀錦麗舉行祈福儀式之際，大批媒體記者也在現場搶拍畫面。

美聯社報導，若不考慮有望成為美國首位女總統的賀錦麗（Kamala Harris）與它的淵源，土拉森德拉浦蘭（Thulasendrapuram）只是印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）一個再平凡不過的村莊。

椰影搖曳的土拉森德拉浦蘭村被良田阡陌圍繞，是賀錦麗的母系家族祖籍所在。1萬多公里外，數以百萬計的美國選民投票之際，村民們在茶舖子裡談論賀錦麗，印有她肖像的布條和看板四處可見。

在印度教濕婆神（Shiva）化身阿亞納爾（Ayyanar）雕像前引領祝禱的神廟祭司納塔拉吉（M. Natarajan）表示：「我們的神法力無邊，如果我們以虔敬之心向祂祈禱，祂就會幫助她勝選。」

賀錦麗的外公100餘年前生於距離南印大城清奈（Chennai）約350公里的土拉森德拉浦蘭村。他成年後搬到清奈，還當上高階政府官員。

賀錦麗本人從未到訪土拉森德拉浦蘭村，現在也已無親戚住在當地，但是這個在美國功成名就的家庭仍然備受村民尊崇。

納塔拉吉說：「我們村莊前輩的外孫女正參選美國總統，如果她贏了，全村的人都會非常高興。」

賀錦麗與土拉森德拉浦蘭村的淵源，也替當地帶來財源。印度1家銀行最近捐款幫村子興建蓄水槽。村民說，將來蓄水槽會掛上寫有賀錦麗之名的牌子。

賀錦麗已故的母親在印度出生，後來負笈美國，嫁給牙買加裔的賀錦麗父親，兩人將女兒取名Kamala，亦即梵文的「蓮花」之意。

賀錦麗經常提到自己如何受到出身印度的外祖父母價值觀影響。她還提到對南印飲食的喜愛，尤其是南印米鬆糕（idli）。

賀錦麗或外公的名字也經常出現在當地的捐款名冊上。村裡還可以看到祝福「本地女兒」勝選的看板。

土拉森德拉浦蘭村神廟今天更罕見地出現外國觀光客，包括2名美國遊客和1名英國人，她們全都穿著印有挺賀標語的黑色T恤。

對於女性村民而言，賀錦麗的故事讓她們深受啟發。

當地政治人物蘇達卡（Arulmozhi Sudhakar）表示，對於像土拉森德拉浦蘭這樣的地方而言，賀錦麗體現了女性賦權的重要一步。現在多數當地婦女仍面臨歧視和性別不平等這類問題。

她說：「以前女人甚至不能踏出家門一步，現在我們村子出身的女性居然可以角逐美國總統，這讓我們得到安慰。後代子孫也將把她視為成功人生的榜樣。」

印度南部土拉森德拉浦蘭村莊一間房屋外，掛著有拜登和賀錦麗照片的月曆。路透
印度南部土拉森德拉浦蘭村莊一間房屋外，掛著有拜登和賀錦麗照片的月曆。路透

賀錦麗 印度 觀光

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