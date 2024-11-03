我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣軍隊加入密西根州演習 規模較去年擴大

布碌崙8大道商店擺老虎機 華人憂影響治安

印度積極提升國際地位 外長喊話「願與各國為友」

中央社新德里3日專電
印度外交部長蘇杰生（圖）2日晚間在一場新書發表會上表示，印度將盡可能成為世界各國的朋友，看得出印度積極參與國際事務，試圖提升國際地位。（歐新社資料照）
印度外交部長蘇杰生（圖）2日晚間在一場新書發表會上表示，印度將盡可能成為世界各國的朋友，看得出印度積極參與國際事務，試圖提升國際地位。（歐新社資料照）

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）2日晚間在一場新書發表會上表示，印度將盡可能成為世界各國的朋友，看得出印度積極參與國際事務，試圖提升國際地位。

印度近期積極參與國際事務，包括總理莫迪（Narendra Modi）、蘇杰生等中央政府高階官員不斷赴各國訪問，或是在印度接待來訪的各國元首、官員，試圖提高印度在世界舞台的地位。

蘇杰生在「朋友：印度最親近的戰略夥伴們」（Friends: India's Closest Strategic Partners） 的新書發表會上稱，印度會盡可能與更多國家建立友誼。

他解釋道，一個國家與其他國家交往的自由，可能會引起其他國家的不滿，這說明了主權和領土的敏感性，但「友誼不該有排他性。」

蘇杰生說：「有些盟友可能比較複雜，因為他們或許不是一直都有著能相互尊重的文化，或可以依循相關的外交禮儀。」

在談到印度結交盟友的立場時，蘇杰生表示，印度會盡可能地與更多國家建立友誼，他說：「我們會盡可能與更多人當朋友。」

蘇杰生不諱言，在國家與國家之間建立友誼時，會有複雜的文化、歷史等因素會產生影響，但印度「有信心能擁抱世界」。

他以「四方安全對話」（QUAD）為例，稱美國、澳洲、日本就是拋開過去的隔閡，才能從與印度的夥伴關係獲得許多好處。

蘇杰生提到，過去10年能有這樣的轉變，很大部分功勞歸於莫迪的領導，他說：「這些國家彼此之間，甚至有30年沒有高層互訪了，而印度在總理莫迪的帶領下，為各國搭起了（友誼的）橋梁。」

這場新書發表會，蘇杰生並未待滿全場，僅在簡短致詞後便提前離開，行前還向受邀貴賓打趣的說：「我得去見些朋友了。」

據了解，蘇杰生接下來將到布里斯本，為印度在澳洲的第4個領事館揭牌，接著轉往新加坡訪問。

印度 澳洲 新加坡

上一則

日本各黨不過半 首相選舉可能時隔30年二輪決勝負

延伸閱讀

莫迪接見蕭茲 關切印度女童遭留置德國案

莫迪接見蕭茲 關切印度女童遭留置德國案
為28億人民打破僵局？5年來首次「習莫會」在金磚登場

為28億人民打破僵局？5年來首次「習莫會」在金磚登場
達成邊境協議後 習近平與莫迪睽違5年正式會晤

達成邊境協議後 習近平與莫迪睽違5年正式會晤
中印邊境對峙4年達協議 金磚峰會料鋪路「習莫會」

中印邊境對峙4年達協議 金磚峰會料鋪路「習莫會」

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
圖為伊朗首都德黑蘭一個反以色列和美國的廣告牌看板，左邊是伊朗總統裴澤斯基安、伊朗伊斯蘭革命衛隊軍事指揮官巴蓋里的照片，標註為「老兵」，右邊為拜登總統和以色列總理內唐亞胡，標註「戰爭販子」。(歐新社)

紐時分析：美國在中東角色式微 如今以色列說了算

2024-10-28 09:41
科學家們曾在南非開普敦的Afrigen Biologics和疫苗工廠進行研究。（美聯社）

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

2024-10-31 17:29
一位日本女網紅因在餐廳拍攝不雅照，遭到網友抨擊。餐廳示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Josh Kobayashi ）

日本女網紅為拍片 餐廳露半球問「想吃哪一個」惹議

2024-10-29 20:13
日本自民黨在本次眾院選舉席次大幅衰退。圖為自民黨總裁石破茂。(路透)

日眾院選舉落幕 執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家

2024-10-28 11:56

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運
大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元