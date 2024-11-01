我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

布碌崙華社商家萬聖節派過期食品 家長怒：沒良知

繼iPhone 16 Google Pixel也遭印尼禁售

中央社雅加達31日綜合外電報導
Google（谷歌）Pixel智慧手機。路透
Google（谷歌）Pixel智慧手機。路透

印尼工業部今天宣布，由於美國科技業巨擘Google（谷歌）的Pixel智慧手機未能達到投資規定要求，因此禁止在印尼販售。幾天前蘋果的iPhone 16也因相同原因遭到印尼禁售。

法新社報導，印尼為了增加外國科技公司在本地投資而設下規定，要求其手機產品至少40%的零件是印尼製。美國蘋果公司（Apple Inc.）9月推出的iPhone 16也因未符合規定，本月25日遭到禁售。

印尼工業部發言人今天在記者會上表示：「只要產品未...達到我們制度的要求，就不能在印尼販售。而Google Pixel並未取得『產品原產地認證』（TKDN）。」TKDN即規定產品的印尼本地製成分須至少占40%。

根據印尼工業部的資料，今年以來進口到印尼販售的Google Pixel手機約2萬2000支。而市場研究公司Counterpoint的統計顯示，今年第2季印尼智慧手機市場是由中國廠牌小米、Oppo、Vivo及韓國的三星（Samsung）稱霸。

東南亞最大經濟體印尼30歲以下人口達1億多，擁有龐大的熱衷科技產品年輕族群，因此各大科技企業都想在這個市場分一杯羹。

印尼 Google iPhone 16

上一則

西班牙暴洪癱瘓鐵路 瓦倫西亞高鐵3周後始能通車

下一則

摩爾多瓦總統大選第2輪投票3日登場 俄國干預成隱憂

延伸閱讀

OpenAI發表ChatGPT搜尋功能 挑戰Google

OpenAI發表ChatGPT搜尋功能 挑戰Google
Google封殺YT親俄頻道 遭罰「2後面跟了36個零」

Google封殺YT親俄頻道 遭罰「2後面跟了36個零」
蘋果：iPhone 16銷售佳 12月AI更多功能亮相

蘋果：iPhone 16銷售佳 12月AI更多功能亮相
印尼俄羅斯首次海軍聯合演習 11月爪哇海登場

印尼俄羅斯首次海軍聯合演習 11月爪哇海登場

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29
以色列軍方26日宣布對伊朗的軍事目標實施精準打擊，伊朗德黑蘭傳出數次爆炸聲。圖為德黑蘭26日市容。路透

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

2024-10-26 09:21
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20

超人氣

更多 >
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持
走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆

走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆
歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難