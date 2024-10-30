越南憂心留學生不回國 關注台灣半導體業人才磁吸力

越南 官方指出，7至8成自費留學生 學成後都待在國外工作，人才外流嚴重。越南近年來對半導體業極具野心，官方特別關注台灣半導體業的薪資、福利 對當地越南留學生的磁吸力。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南外交部領事局10月29日舉辦「2023年越南移民檔案」公布儀式，相關內容提及，大約70%至80%的自費留學生完成學業後都留在國外工作，因為留學國的薪資高、福利待遇佳。

報告指出，越南留學生數量逐年增加，赴海外深造管道多元，目前有逾25萬人，其中，自費留學生每年約1萬人。

越南外交部領事局副局長潘氏明江（Phan Thi Minh Giang）表示，目前尚無關於留學生畢業後返國的整體數據，但多方統計顯示，自費留學生返國比率不高，約70%至80%留在國外。

潘氏明江說：「自2016年第一次公布移民檔案以來，人才外流問題已多次被提及，目前依然令人關注。」越南官方認為，自費留學生選擇留在國外工作，主要是考慮到當地收入和福利待遇較為優渥。

越南官方以台灣為例說明，擁有半導體相關學士學位的越南留學生畢業起薪為2500萬至3300萬越南盾（約990至1304美元），碩士和博士起薪則達3700萬至5500萬越南盾，這還不包括津貼和績效獎金。

越南坐收2018年美中貿易戰供應鏈轉移潮，成為新興的電子科技產業聚落，近年來對於參與全球半導體供應鏈野心勃勃，卻苦於人才荒。越南政府立下目標，到了2030年要培育出5萬名半導體工程師。

潘氏明江認為，除待遇外，越南需要有更具突破性的改革，來吸引留學生返國。應將挑戰化為轉機，建構「人才流動性」的新觀念，即海外越南移民仍然可以透過多種方式為國家作出貢獻。

有資料指出，越南是全球十大留學生來源國之一。越南快訊報導，目前越南學生前7大留學目的國依序為韓國、日本、澳洲、美國、台灣、中國、加拿大。