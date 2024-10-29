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共同社民調：石破茂內閣支持率選後暴跌至32.1%

中央社東京29日綜合外電報導
日本首相石破茂。（路透）
日本首相石破茂。（路透）

根據日本共同社這兩天針對眾議院大選結果所做最新民調，首相石破茂內閣支持率32.1%，較10月1日及2日調查內閣初上路時的50.7%，暴跌18.6個百分點；不支持率則高達52.2%。

日本10月27日舉行第50屆眾議院大選，結果是由自民黨與公明黨組成的執政聯盟未能維持選前的過半席次優勢。有關石破茂是否應為席次未過半負起責任請辭，只有28.6%受訪者認為應該，65.7%受訪者認為沒必要。

針對在大選未獲過半席次的執政聯盟，只有38.4%受訪者希望自公聯盟繼續執政，53%受訪者不希望。

有關涉及自民黨內派閥政治獻金醜聞但當選的議員，有79.2%的受訪者反對這些人被任命要職，僅有16.3%受訪者贊成。

談到希望看到的政權框架，最多的是31.5%受訪者期待「藉由政壇重組產生的新框架」；有18.1%的受訪者支持自公少數執政黨政權。

有高達91.4%的受訪者認為派閥政治獻金醜聞對自民黨席次減少有影響。另外只有23.9%受訪者認為選舉結果有助根除「政治與金錢」的問題，高達72.5%受訪者認為無法根除。

眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。石破茂選前將執政聯盟能否獲過半數席次視為大選「勝負線」，結果是自民黨在這次大選所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上公明黨的24席後也不過215席，要達到能掌握執政權的過半數233席還差18席。

石破茂 眾議院 日本

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