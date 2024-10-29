討戰斧飛彈完全不可行？澤倫斯基「勝利計畫」遭歐美冷遇

烏克蘭總統澤倫斯基在冰島雷克雅維克出席2024年北歐理事會會議。（歐新社）

紐約時報29日報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 幾周來一直催促西方國家領導人，支持他所謂的「勝利計畫」。澤倫斯基宣稱，該計畫將在明年結束烏俄戰爭，卻只得到了不冷不熱(lukewarm)的口頭支持。

據報導，沒有國家已同意准許烏克蘭朝俄羅斯 境內深處的軍事目標發射西方長程飛彈，也沒有任何主要大國公開支持在戰事正熾時邀請烏克蘭加入北約。

根據這些結果衡量，澤倫斯基過去6周內的歐美遊說之旅可以視為一場失敗，而他正在盡一切可能，讓美國和其他盟邦承諾烏克蘭自認為需要的援助，這樣就可以從強勢地位談判。報導稱，澤倫斯基正利用北韓部隊到達，將在庫斯克州跟俄軍一起作戰，試圖為勝利計畫造一點勢。

不過，美國官員私底下對澤倫斯基的勝利計畫表達了些許惱怒，稱內容不切實際，而且幾乎完全依靠西方軍援。

舉個恰當的例子，一位美國資深官員表示，澤倫斯基在勝利計畫一個不公布的部分提議「非核威懾包裹方案」，烏克蘭在其中將獲得戰斧飛彈，而這是一個完全不可行的要求；一枚戰斧飛彈射程約2414公里，超過烏克蘭今年獲得的ATACMS射程7倍。

前述美國官員還表示，關於烏軍將如何運用長程武器，基輔也沒有向華府提出一個有說服力的充分理由。美方官員還補充，俄羅斯境內的目標清單遠遠超過了美國或任何其他盟邦在不危及指定用於中東和亞洲潛在問題的情況下，可以向烏克蘭提供的飛彈數量。

4名美方官員最近告訴紐時，當美俄兩國元首9月在華府會面時，澤倫斯基對拜登總統沒有給予使用美國長程飛彈打擊俄羅斯境內深處的許可感到震驚；澤倫斯基的辦公室也向紐時證實了此事。

不過，一些軍事分析師和外交官表示，澤倫斯基勝利計畫的真正受眾可能在烏國國內。澤倫斯基可以利用他的強行推銷，向烏克蘭人展示自己已竭盡所能，讓他們為烏克蘭可能不得不達成協議的可能性做好準備，並且給國人一個方便的替死鬼，也就是西方國家。

紐時指出，隨著西方支持正在減弱、烏東戰線和庫斯克州的戰損，以及美國總統大選在即可能意味著完全不同的對烏政策，澤倫斯基可能幾乎沒有其他選擇。

雪城大學國際關係教授兼前北約顧問威廉斯（Michael John Williams）表示，「他必須卑躬屈膝推動這個計劃，有點開創出一個立場，然後在國內說，已經問過，這就是現在我們必須做的事情」。威廉斯補充指出，「至少他可以說他試過了，他已經用盡了可能性」。