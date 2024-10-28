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匈牙利總理控歐盟對中俄打貿易戰 訪喬治亞挺親俄派

中央社布達佩斯28日綜合外電報導
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。歐新社
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。歐新社

匈牙利準備舉行歐洲聯盟領袖峰會之際，總理奧班的政府今天指控布魯塞爾對中國和俄羅斯發動「貿易戰」，且奧班預計今天出訪喬治亞，展現對親俄執政黨的支持。

法新社報導，匈牙利當局近日公布最新「國家諮詢」問卷調查，內文以帶有暗示意味的措辭，旨在合理化奧班（Viktor Orban）的親中俄立場，包含奧班對歐盟的指控。

這項調查的第1個問題寫道，「布魯塞爾對東方國家發動貿易戰，尤其是中國與俄羅斯」，並詢問匈牙利民眾是否認為國家須保持「經濟中立」，或者「貿易戰是否為合理舉措且匈牙利應該加入」。

身為俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）在歐盟的最親密盟友，奧班抨擊歐盟在莫斯科2022年全面入侵烏克蘭後對俄國實施制裁，並反對布魯塞爾向中國製電動車加徵關稅的計畫。

匈牙利目前擔任為期6個月的歐盟輪值主席國，預定於11月8日主辦非正式的歐盟領袖峰會。

另一方面，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天指出，奧班訪問喬治亞「不代表」歐盟。

喬治亞日前舉行國會大選，遭控親俄的執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）在爭議選舉中宣布勝選。奧班預計今天訪問喬治亞，展現對喬治亞之夢的支持。

波瑞爾告訴西班牙國家廣播電台（RNE）：「無論奧班造訪喬治亞時說了什麼，他都不代表歐盟。歐盟輪值主席國不具外交政策權力。」

歐盟 俄羅斯 貿易戰

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