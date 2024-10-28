日眾院選舉落幕 執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家

日本自民黨在本次眾院選舉席次大幅衰退。圖為自民黨總裁石破茂。(路透)

日本 第50屆眾議院 選舉昨天落幕，自民黨與公明黨組成的執政聯盟未取得過半席次。台灣國策研究院副院長郭育仁今天分析指出，中國一向喜歡日本政壇處於高度分裂、群龍無首的狀態，他認為中國國家主席習近平是本次眾議院選舉的最大贏家。

國策研究院今上午舉行「日本眾院大選結果及其影響」座談會。國策院副院長、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁針對日本與美國、台灣關係進行分析，坦言「只有壞消息」。

郭育仁認為，日本政治回到1993年不斷強調合縱連橫的不穩定時期，在明年7月參議院選舉前，不管誰來當首相都是跛腳的弱勢首相，並認為，這次眾院改選最大贏家是中國國家主席習近平，因為中國最喜歡日本政壇群龍無首，可對日本各政黨派系一一擊破，這是中國在2001年前對日本的一慣伎倆。

高雄大學政治法律學系主任楊鈞池則認為，現任首相石破茂 可能會下台，成為任期最短的日本首相，他指出，石破茂的權力基礎下滑，自民黨與公明黨的結盟也未發揮預期效果，目前的執政聯盟可能會尋求與國民民主黨合作，日本的經濟、外交政策都有可能因此變化。

亞太和平研究基金會執行長董立文表示，此次眾議院選舉被稱為日本自公執政聯盟15年來最大的挫敗，無論後續首相是誰，一定會是日本過去15年來最弱勢的首相，對日本外交能力會造成重大衝擊，他也指出，未來日本首相也將面臨美國總統選舉的帶來的陰影，石破茂日前計畫在美國大選後立刻訪美，令人懷疑計劃是否能如期進行。

郭育仁並擔憂，日本政局陷入動盪，台灣申請加入CPTPP的進程也可能會受到影響，近期恐怕也再難以再看到日本海上自衛隊護衛艦通過台海的情況；台灣未來會被迫與日本朝野各黨皆建立溝通渠道，這是執政的民進黨過去較少做的事。