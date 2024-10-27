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自民黨眾院席次單獨過半無望 石破茂無意辭首相

中央社東京27日專電
自民黨總裁、首相石破茂選後接受朝日電視台節目連線訪問時被問到，如果自民黨在眾院席次沒有過半，他是否會繼續擔任首相，石破茂回答「就是如此」，表示將繼續承擔執政責任。(美聯社)
自民黨總裁、首相石破茂選後接受朝日電視台節目連線訪問時被問到，如果自民黨在眾院席次沒有過半，他是否會繼續擔任首相，石破茂回答「就是如此」，表示將繼續承擔執政責任。(美聯社)

日本第50屆眾議院大選今天投開票，自民黨總裁、首相石破茂選後接受朝日電視台節目連線訪問時被問到，如果自民黨在眾院席次沒有過半，他是否會繼續擔任首相，石破茂回答「就是如此」，表示將繼續承擔執政責任。

本屆眾議院大選應選465席包括單一選區289席，以及比例代表選區176席。執政聯盟在15日大選公告前的席次是279席（其中自民黨247席、公明黨32席），執政聯盟能否取得過半（233席）備受關注。

自民黨總部今天開設開票中心，如果確認當選，就會在候選人名字上方貼上紅花。然而，開票數小時後，紅花仍稀稀落落，顯示選情相當不樂觀。晚上8時左右，當電視節目報導「自民、公明要取得過半數，情勢微妙」時，選對委員會小泉進次郎等黨內高層的表情都相當嚴肅。

根據日本放送協會（NHK）出口調查與情勢分析，自民、公明兩黨預料獲得174至254席，剛好涵蓋過半的目標233席，因此有些「微妙」。其中，自民黨預料獲得153至219席，確定無法單獨達到過半。

石破茂在當地時間晚上10時過後接受NHK開票節目訪問表示，「截至目前為止，我意識到我們正在受到非常嚴厲的審判，必須謙虛且嚴肅地對待這個結果。」

他在接受富士電視台節目訪問時表示，「在票數尚未完全揭曉的情況下，我認為現階段不應該討論我的去留問題。」

至於自民黨的敗因，石破茂認為是自民黨在政治獻金問題上的解釋，沒有獲得選民的完全理解。他也提到，這次選戰幾乎沒有討論外交安保、社會保障、農業政策等各層面問題，而是完全集中在政治獻金醜聞上。

另一方面，最大在野黨立憲民主黨在這次眾院選舉「席次大躍進」。黨代表野田佳彥受訪時說，「比上次選舉進步是事實，希望能把自民、公明兩黨的席次逼到過半數以下。」

針對在野黨之間的合作問題，野田則表示希望與其他在野黨對話，在反對「自公政權」，以及推進政治改革方面取得共識。

石破茂 眾院 眾議院

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