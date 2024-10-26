我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭以色列空襲 伊朗軍方：優先考慮加薩、黎巴嫩停火

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

喬治亞國會選舉登場 親歐反對派結盟對抗親俄執政黨

中央社特比利西26日綜合外電報導
26日執政黨「喬治亞之夢」的支持者在總部大樓門外慶祝可喜的民調結果。路透
26日執政黨「喬治亞之夢」的支持者在總部大樓門外慶祝可喜的民調結果。路透

俄羅斯南方鄰國喬治亞今天舉行國會選舉，由於目前執政黨「喬治亞之夢」朝親俄立場傾斜的情況令人日益擔憂，這場選舉結果將決定民主剛起步的喬治亞是否繼續朝歐洲化發展。

法新社報導，喬治亞親西方反對派為了對抗「喬治亞之夢」（Georgian Dream）打壓民主及愈來愈親俄，在這次選舉破天荒組成聯盟。

選前民調顯示，喬治亞反對黨可贏得足夠選票來組成聯合政府，取代勢力強大的億萬富豪艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）掌控的喬治亞之夢執政。

歐洲聯盟（EU）之前已提醒擁有400萬人口且具入盟候選國地位的喬治亞，這場國會選舉結果攸關其獲准入盟機率。

親西方的喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）選前也說，投票結果將「決定喬治亞的未來」。在野的聯合國家運動黨（United National Movement）黨魁波庫查瓦（Tina Bokuchava）則承諾，今天會是「全國勝利的大好日子」。

這場選舉將替有150席的喬治亞國會選出議員，投票所將在格林威治標準時間今天16時（美東時間今日12時）關閉，初步結果預計將在半夜陸續出爐。

投票 民調 俄羅斯

上一則

網路性勒索30國3500女童 北愛爾蘭男遭判無期徒刑

下一則

西班牙北部民宅爆炸 導致3人喪命

延伸閱讀

新聞評論／大法官棄守憲法 哈腰幫執政者逃避監督

新聞評論／大法官棄守憲法 哈腰幫執政者逃避監督
喬治亞州務卿：投票網站遭攻擊 已成功阻擋

喬治亞州務卿：投票網站遭攻擊 已成功阻擋
俄反對派領袖納瓦尼遺孀 盼普亭從沙皇淪階下囚

俄反對派領袖納瓦尼遺孀 盼普亭從沙皇淪階下囚
川普盟友主導的喬治亞選舉新規 法官判決「違憲無效」

川普盟友主導的喬治亞選舉新規 法官判決「違憲無效」

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20

超人氣

更多 >
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐
養老不能少的夢想？ 三原因不該在退休時購屋

養老不能少的夢想？ 三原因不該在退休時購屋
華郵36年來首次不背書總統候選人 原擬支持…稿都寫好了

華郵36年來首次不背書總統候選人 原擬支持…稿都寫好了
4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作