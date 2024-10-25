克什米爾印度軍車遇伏擊釀4死 2周來第4起攻擊

動盪不安的印控克什米爾昨晚發生1輛印度軍車遭到疑似武裝分子伏擊，至少造成4死含2名軍人。圖為印度警察在印度克什米爾首府斯利那加站崗。歐新社

據印度 官員今天說法，動盪不安的印控克什米爾昨晚發生1輛印度軍車遭到疑似武裝分子伏擊，至少造成4死含2名軍人。這已是當地本周第2起、2周來第4起攻擊事件。

綜合法新社和路透報導，自從印度與鄰國巴基斯坦1947年脫離英國統治獨立以來，克什米爾（Kashmir）就分裂成印控和巴控兩部分，兩國都宣稱擁有整個克什米爾的主權。

其中，印控克什米爾當地分離主義武裝分子數十年來與印度安全部隊對抗，已造成數萬名政府軍、平民和武裝分子喪命。

當地今年7月才發生2起武裝分子攻擊事件，合計造成至少9名印度軍人死亡。本月初在野聯盟組成的克什米爾新政府上台後，當地又發生最近幾起攻擊事件。

印度陸軍證實，昨天深夜在戈馬格（Gulmarg）附近與「恐怖分子」短暫交火。當地鄰近有重兵部署的印巴非正式邊界。

另有數名官員表示，昨天的攻擊發生在邊界附近的波塔帕特里（Bota Pathri）地區，有2名陸軍挑夫遇害，還有3名士兵受傷。

根據在社群媒體 上流傳的聲明，分離主義團體「人民反法西斯陣線」（People's Anti-Fascist Front，PAFF）宣稱犯案。印度當局指這個組織是巴基斯坦武裝團體「穆罕默德軍」（Jaish-E-Mohammed）的分支。

本周在連接克什米爾谷地與拉達克（Ladakh）地區的1個具戰略重要性的隧道工地附近也發生1起攻擊事件，有7名移工和1名醫師遭到數名槍手擊斃。拉達克位處喜馬拉雅山 區，與中國接壤。