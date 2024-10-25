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英媒曝核子潛艦巡航期間食物快吃完 連糖果都需分攤

編譯周辰陽／即時報導
英國皇家海軍先鋒級三叉戟彈道飛彈潛艦「復仇號」，攝於2006年12月。非當事潛艦。資料照片。路透
英國皇家海軍先鋒級三叉戟彈道飛彈潛艦「復仇號」，攝於2006年12月。非當事潛艦。資料照片。路透

英國太陽報24日獨家爆料，皇家海軍一艘核子動力潛艦的食物在為期6個月的巡航期間快要吃完，讓長官指示分享口糧，艦員則分攤糖果與尋找剩下的食物。醫護人員更擔心，因疲勞和注意力渙散導致「嚴重傷亡」。

根據報導，這起事情發生在一艘先鋒級核子動力彈道飛彈潛艦上。基於安全原因，記者沒有洩露艦名。

英國皇家海軍最初的政策是考慮到艦員福祉，讓先鋒級潛艦最多在海上待80天，但運作中潛艦短缺導致更長時間的巡航，不得不遠超過半年，而這艘潛艦的海上再補給計畫因不明原因取消，導致艦員除了接到長官上交糖果和巧克力的要求，還要尋找剩餘的食物包跟罐頭，餐廳的誠實商店也因擔心囤積而關閉。

報導宣稱，出於擔心疲憊可能導致在海上發生致命錯誤和嚴重傷亡，醫護人員分發了咖啡因片，非值勤艦員也被敦促睡覺以節省體力。

一位前潛艦艦長了解該艦艦上情況後表示，「可怕是唯一的字眼」。另一位消息人士則說，「很悲慘。如果你沒在值班，活動就會受到限制以節省體力，並鼓勵睡覺以燃燒更少的熱量」，還稱「醫護人員對於因為疲勞造成嚴重傷亡提出擔憂，艦員要嘛不專心，要嘛執行關鍵任務時睡著」。

根據太陽報的報導，皇家海軍擁有4艘先鋒級潛艦，總是有一艘出海巡航以防範核子攻擊。「復仇號」（HMS Vengeance）3月返回母港時，以6個月又18天創下了紀錄，而「警戒號」（HMS Vigilant）此前則巡航了195天。

針對太陽報的報導，英國皇家海軍發言人加以否認，堅稱潛艦艦員在為期6個月的巡航期間並未挨餓，「每位潛艦艦員自始至終獲得營養均衡的膳食」，又指「穩健的程序確保艦員執行任務時始終安全」。

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