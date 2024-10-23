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中國海警船進入北納土納海域 遭印尼海事局驅逐

中央社雅加達23日專電

印尼海事安全局21日驅逐一艘進入北納土納海域印尼專屬經濟區的中國海警船，並指出，中國海警船干擾印尼人員進行地震探測。海事局試圖與中國海警船聯繫時，海警船堅稱該區域屬於中國管轄範圍，隨後遭印尼驅逐。

印尼海事安全局（Bakamla）今天發布新聞稿指出，海事局21日驅逐一艘中國海警船（CCG5402），因為該船在未經許可的情況下，進入了廖內群島省（Riau Islands）附近的北納土納海（North Natuna Sea）的印尼專屬經濟區（EEZ）。

聲明中指出，中國海警船持續干擾印尼國營石油公司（Pertamina）員工在 MV Geo Coral船上所進行的地震探測行動。

根據該聲明，印尼海事局指揮和控制中心21日凌晨收到通知，指MV Geo Coral船隻在指定的工作區域（位於北納土納海大陸棚）所進行的探測行動，遭中國船隻干擾。

當時MV Geo Coral船隻的探測行動是由UB Anugerah Bersama 17、AHT PSB Roller和TB Teluk Bajau Victory共3艘船隻護航。隨後，KN Tanjung Datu-301巡邏船前往該區域，並在凌晨5時30分發現中國海警船。

印尼海事局在聲明中寫道：「巡邏船試圖透過無線電與該船聯繫，但中國海警船堅稱該區域屬於中國管轄範圍。5時38分左右，KN Tanjung Datu 301船隻得到海軍巡邏艦KRI Sutedi Senaputera 378和一架海事局海上巡邏機的協助，一同成功的將中國海警船逐出印尼海域。」

印尼海事局表示，海事局將繼續在北納土納海域巡邏和密集監測，以確保地震勘探行動不受干擾，並維護印尼的主權。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，更早前，KN Tanjung Datu-301巡邏船也曾在9月11日在巴淡島（Batam）附近海域，驅逐5艘掛有中國國旗的漁船。後來巴淡島的船舶交通服務系統（VTS）報告指出，這些船隻當時正等待進入新加坡港口，但在沒有獲得允許的情況下停泊。

印尼並非南海主權爭議聲索國，但中國宣稱的「九段線」範圍，涵蓋了印尼納土納群島的專屬經濟海域，相互重疊。

中國去年公佈新版地圖也涵蓋印尼與中國都聲稱擁的北納土納群島海域，時任外交部長勒特諾（Retno Marsudi）當時表示，劃線或做任何主張都必須符合1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）。

印尼 地震 新加坡

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